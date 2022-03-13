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МЧС России доставило гуманитарную помощь жителям Бердянска

МЧС России доставило гуманитарную помощь жителям Бердянска - РИА Новости, 13.03.2022

МЧС России доставило гуманитарную помощь жителям Бердянска

МЧС РФ доставило 36 тонн гуманитарной помощи жителям Бердянска Запорожской области Украины, а Фонд Ахмата Кадырова - 80 тонн в Мелитополь. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T00:19

2022-03-13T00:19

2022-03-13T00:45

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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. МЧС РФ доставило 36 тонн гуманитарной помощи жителям Бердянска Запорожской области Украины, а Фонд Ахмата Кадырова - 80 тонн в Мелитополь.Второй конвой МЧС России в сопровождении Росгвардии доставил в Бердянск 36 тонн гуманитарной помощи - продуктовые наборы с мясными и рыбными консервами, детское питание, крупу, сахар, предметы личной гигиены, бытовую химию."Помощь получили более 3000 наиболее нуждающихся жителей города - пенсионеры и семьи с детьми", - сообщил журналистам старший по гуманитарной колонне от Росгвардии.Доставлена гуманитарная помощь и в Мелитополь."Мы привезли разные продукты питания. Приехали сюда прямо из Чеченской республики", - рассказал журналистам Мурат Саидов, представитель Фонда Ахмата Кадырова.В грузовиках оказались картофель, консервы, крупы.И. о. мэра Мелитополя Галина Данильченко заявила, что "сейчас главная задача - не допустить гуманитарной катастрофы", поэтому в городе благодарны всем, у кого есть возможность оказать помощь.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, бердянск, мелитополь, в мире