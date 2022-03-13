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Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 13.03.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Облачная погода, вечером небольшой снег и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до плюс 3 градусов, сообщил... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T09:42
2022-03-13T09:42
погода
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Облачная погода, вечером небольшой снег и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня в Москве ожидается облачная, в первой половине дня с неустойчивыми прояснениями погода, к вечеру пойдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Температура в столице плюс 1-3, по области от минус 1 до плюс 4", - рассказал Тишковец.Он отметил, что температура вернулась в климатическое русло марта.Синоптик также сообщил, что ветер будет северо-западный, западный 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что все ещё выше нормы.
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погода, москва, евгений тишковец
09:42 13.03.2022
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются небольшой снег и до плюс трех градусов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальной службы чистят снег в парке "Зарядье" в Москве
Сотрудники коммунальной службы чистят снег в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники коммунальной службы чистят снег в парке "Зарядье" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Облачная погода, вечером небольшой снег и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня в Москве ожидается облачная, в первой половине дня с неустойчивыми прояснениями погода, к вечеру пойдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Температура в столице плюс 1-3, по области от минус 1 до плюс 4", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что температура вернулась в климатическое русло марта.
Синоптик также сообщил, что ветер будет северо-западный, западный 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что все ещё выше нормы.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Синоптик рассказал, когда в столицу придет "настоящая" весна
 
ПогодаМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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