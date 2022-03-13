https://ria.ru/20220313/pogoda-1777903522.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 13.03.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Облачная погода, вечером небольшой снег и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до плюс 3 градусов, сообщил... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T09:42
2022-03-13T09:42
2022-03-13T09:42
погода
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Облачная погода, вечером небольшой снег и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня в Москве ожидается облачная, в первой половине дня с неустойчивыми прояснениями погода, к вечеру пойдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Температура в столице плюс 1-3, по области от минус 1 до плюс 4", - рассказал Тишковец.Он отметил, что температура вернулась в климатическое русло марта.Синоптик также сообщил, что ветер будет северо-западный, западный 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что все ещё выше нормы.
https://ria.ru/20220304/vesna-1776408118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, евгений тишковец
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются небольшой снег и до плюс трех градусов