https://ria.ru/20220313/pogoda-1777903522.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 13.03.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Облачная погода, вечером небольшой снег и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до плюс 3 градусов, сообщил... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T09:42

2022-03-13T09:42

2022-03-13T09:42

погода

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Облачная погода, вечером небольшой снег и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до плюс 3 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня в Москве ожидается облачная, в первой половине дня с неустойчивыми прояснениями погода, к вечеру пойдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Температура в столице плюс 1-3, по области от минус 1 до плюс 4", - рассказал Тишковец.Он отметил, что температура вернулась в климатическое русло марта.Синоптик также сообщил, что ветер будет северо-западный, западный 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и составит 754 миллиметра ртутного столба, что все ещё выше нормы.

https://ria.ru/20220304/vesna-1776408118.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, евгений тишковец