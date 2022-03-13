https://ria.ru/20220313/plennye-1777899016.html

Вице-премьер Украины Верещук возглавила штаб по обращению с пленными

Вице-премьер Украины Верещук возглавила штаб по обращению с пленными - РИА Новости, 13.03.2022

Вице-премьер Украины Верещук возглавила штаб по обращению с пленными

Вице-премьер Украины Ирина Верещук возглавила штаб по обращению с пленными, сообщило украинское издание "Главред". По его данным, соответствующее постановление... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T08:08

2022-03-13T08:08

2022-03-13T08:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

ирина верещук

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук возглавила штаб по обращению с пленными, сообщило украинское издание "Главред". По его данным, соответствующее постановление появилось на сайте украинского кабмина.Верещук в связи с проводимой РФ спецоперацией по демилитаризации Украины сообщает информацию об открытии на территории страны гуманитарных коридоров. Ранее она не сообщила украинцам о двух гуманитарных коридорах из Мариуполя, объявленных МО РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777682013.html

https://ria.ru/20220308/aydar-1777117084.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ирина верещук, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр