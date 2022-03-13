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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/plennye-1777899016.html
Вице-премьер Украины Верещук возглавила штаб по обращению с пленными
Вице-премьер Украины Верещук возглавила штаб по обращению с пленными - РИА Новости, 13.03.2022
Вице-премьер Украины Верещук возглавила штаб по обращению с пленными
Вице-премьер Украины Ирина Верещук возглавила штаб по обращению с пленными, сообщило украинское издание "Главред". По его данным, соответствующее постановление... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T08:08
2022-03-13T08:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ирина верещук
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук возглавила штаб по обращению с пленными, сообщило украинское издание "Главред". По его данным, соответствующее постановление появилось на сайте украинского кабмина.Верещук в связи с проводимой РФ спецоперацией по демилитаризации Украины сообщает информацию об открытии на территории страны гуманитарных коридоров. Ранее она не сообщила украинцам о двух гуманитарных коридорах из Мариуполя, объявленных МО РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/zelenskiy-1777682013.html
https://ria.ru/20220308/aydar-1777117084.html
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в мире, украина, ирина верещук, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
08:08 13.03.2022
 
Вице-премьер Украины Верещук возглавила штаб по обращению с пленными

Вице-премьер Украины Ирина Верещук возглавила штаб по обращению с пленными

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВице-премьер Украины Ирина Верещук
Вице-премьер Украины Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вице-премьер Украины Ирина Верещук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук возглавила штаб по обращению с пленными, сообщило украинское издание "Главред". По его данным, соответствующее постановление появилось на сайте украинского кабмина.
Верещук в связи с проводимой РФ спецоперацией по демилитаризации Украины сообщает информацию об открытии на территории страны гуманитарных коридоров. Ранее она не сообщила украинцам о двух гуманитарных коридорах из Мариуполя, объявленных МО РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 15:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский пригрозил, что гуманитарные коридоры могут понадобиться россиянам
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В ЛНР расследуют деятельность тайной тюрьмы нацистского батальона "Айдар"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаИрина ВерещукДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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