https://ria.ru/20220313/planetarii-1777644585.html

Международный день планетариев

Международный день планетариев - РИА Новости, 13.03.2022

Международный день планетариев

Международный день планетариев (International Day of Planetaria) ежегодно отмечается во второе воскресенье марта. В 2022 году он празднуется 13 марта. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T00:35

2022-03-13T00:35

2022-03-13T00:35

справки

космос

международный день планетариев

московский планетарий

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Международный день планетариев (International Day of Planetaria) ежегодно отмечается во второе воскресенье марта. В 2022 году он празднуется 13 марта. Впервые праздник был проведен Итальянской ассоциацией планетариев (Associazione Amici dei Planetari) в 1991 году. С 1995 года он стал международным, когда к празднованию присоединились другие планетарии Европы. Позже его стали отмечать в США, Австралии и Азии. Проведение праздника поддерживается Международным обществом планетариев (International Planetarium Society). Первоначально Международный день планетариев проводили в ближайшее воскресенье перед днем весеннего равноденствия. Позднее дата празднования была назначена на второе воскресенье марта. Планетарии, которые закрыты по воскресеньям, отмечают праздник в субботу. В 2023-2025 годах планируется перенести дату празднования на 7 мая, чтобы ее можно было привязать к знаменательной дате в истории планетариев: началу регулярной работы первого планетария в Немецком музее в Мюнхене 7 мая 1925 года. Целью этого профессионального праздника является знакомство широкого круга людей с деятельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний.Планетарий – научно-просветительское учреждение, в котором демонстрируются небесная сфера с различными небесными телами и астрономическими явлениями, читаются лекции по астрономии, космонавтике, наукам о Земле. В нем для демонстрации искусственного звездного неба на экране, имеющем форму полусферы, используется специальный аппарат, который также называется планетарием. Устройство включает несколько проекторов различного назначения, вставленных в одну сложную вращающуюся раму. Первый оптический планетарий был сконструирован немецким инженером Вальтером Бауэрсфельдом с сотрудниками в 1922 году и изготовлен на оптическом заводе фирмы Carl Zeiss (Германия) в 1923 году. В 1925 году в Мюнхене (Германия) начал действовать первый в мире планетарий, построенный этой же компанией. Первый планетарий в России был открыт в Москве в 1929 году. Он стал тринадцатым по счету планетарием в мире. К тому времени они были в трех европейских столицах – Берлине, Вене (Австрия), Риме (Италия) – и девяти городах Германии. Традиционно планетарием называется строение с круглым залом и "полусферическим куполом". Однако вначале в качестве планетариев использовались не только специально построенные здания, но и строения, предназначенные для других целей. Например, водонапорная башня, термы (бани), а позднее и купольные церкви. Ближе к 1990-м годам архитектурная форма планетариев кардинально изменилась, классическая форма ушла в прошлое. Архитекторы нашли и находят сегодня оригинальные решения, создавая здания в виде гигантских труб, шаров и других причудливых геометрических конструкций. Таков знаменитый Hayden Planetarium в Нью-Йорке (США) при Музее естественной истории, имеющий форму шара, находящегося внутри огромного стеклянного куба. Или, например, построенный в Индии планетарий Индиры Ганди, который похож на Юпитер с кольцами. В японском городе Нагое, планетарий создали в виде шара, зависшего в воздухе. Сегодня он признан самым большим, за счет огромного диаметра купола – 35 метров. Но самым выдающимся архитектурным решением стал планетарий в Валенсии (Испания) Hemisferic, построенный в 1996-1998 годах архитектором Сатъяго Калатрава. Это целый городок науки и искусства. Помимо планетария в комплексе есть музей науки, концертный зал, оранжерея. Сегодня двух одинаковых планетариев нет. В архитектурном отношении здания планетариев неповторимы, хотя в них и просматривается нечто общее. Сейчас в мире насчитывается свыше двух тысяч планетариев, из них в России – более 40. С 1980-х годах в них стали использоваться проекторы нового поколения, в которых изображение, создаваемое компьютером, проектируется посредством одной линзы, напоминающей рыбий глаз. В 21 планетарии (в Нью-Йорке (США), Пекине (Китай), Нагое (Япония), Рио-де-Жанейро (Бразилия), Джакарте (Индонезия), Валенсии (Испания), Вене (Австрия), Бохуме (Германия), Лиссабоне (Португалия), Москве и др.), которые имеют купола с диаметром основания от 18 до 35 метров, используются звездные проекторы Universarium, являющиеся на начало XXI века самыми совершенными. Выпуск этой модели начат фирмой Carl Zeiss в 1989 году. Проекторы Universarium – это оптико-механическая система для больших куполов и мультимедийных звездных театров. Они проецируют звездное небо с помощью оптоволокна, поэтому качество изображения намного превосходит цифровое. Московский планетарий с 1994 по июнь 2011 года был закрыт на капитальный ремонт и реконструкцию. Сейчас здесь установлен самый совершенный оптико-волоконный аппарат Universarium M IX, работает полнокупольная цифровая проекционная система. Планетарий стал многофункциональным комплексом, в который входят два звездных зала, три музея, обсерватория, 4D-кинотеатр. Планетарии играют чрезвычайно важную роль в современном мире. Они используются для учебных целей и для исследований. В 1970-х годах крупные планетарии при создании школьных и публичных программ стали применять не только живой рассказ, но также музыкальные и дикторские записи, а также различные спецэффекты. Эта техника позволяет дать зрителю более насыщенный визуальный ряд в сопровождении более профессионального и содержательного текста. С появлением компьютеров сеансы становятся все более автоматизированными. К середине 1990-х годов планетарии превратились в мультимедийные театры, которые развлекают и обучают своих посетителей. В планетариях также многие военные специалисты и астронавты/космонавты обучаются астронавигации, а биологи исследуют способность птиц во время перелетов ориентироваться по звездам. По неофициальным данным, ежегодно в мире посещают планетарии более 152 миллионов человек.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, космос, международный день планетариев, московский планетарий