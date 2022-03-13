https://ria.ru/20220313/perspektivy-1777892827.html

Трамп оценил перспективы Республиканской партии в США

Трамп оценил перспективы Республиканской партии в США - РИА Новости, 13.03.2022

Трамп оценил перспективы Республиканской партии в США

Бывший президент США Дональд Трамп о перспективах Республиканской партии заявил: "придется снова выдвигаться". РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T04:25

2022-03-13T04:25

2022-03-13T04:25

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп о перспективах Республиканской партии заявил: "придется снова выдвигаться".Трамп не дает прямого ответа на вопрос о том, будет ли вновь участвовать в выборах президента в 2024 году, заявляя, что ограничен законодательством. Высокая политическая активность и периодические намеки позволяют заключить, что бывший глава администрации планирует вновь побороться за офис.На митинге он подчеркнул, что необходимо не допустить, чтобы вновь произошло "мошенничество на выборах", подобное тому, которое якобы случилось в 2020 году, когда президентом стал Джо Байден. Трамп заявил, что республиканцы должны воспользоваться шансом и уверенно победить на промежуточных выборах в палату представителей через восемь месяцев.

https://ria.ru/20220310/ugroza-1777388024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша