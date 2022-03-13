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Трамп оценил перспективы Республиканской партии в США
Трамп оценил перспективы Республиканской партии в США - РИА Новости, 13.03.2022
Трамп оценил перспективы Республиканской партии в США
Бывший президент США Дональд Трамп о перспективах Республиканской партии заявил: "придется снова выдвигаться". РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T04:25
2022-03-13T04:25
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп о перспективах Республиканской партии заявил: "придется снова выдвигаться".Трамп не дает прямого ответа на вопрос о том, будет ли вновь участвовать в выборах президента в 2024 году, заявляя, что ограничен законодательством. Высокая политическая активность и периодические намеки позволяют заключить, что бывший глава администрации планирует вновь побороться за офис.На митинге он подчеркнул, что необходимо не допустить, чтобы вновь произошло "мошенничество на выборах", подобное тому, которое якобы случилось в 2020 году, когда президентом стал Джо Байден. Трамп заявил, что республиканцы должны воспользоваться шансом и уверенно победить на промежуточных выборах в палату представителей через восемь месяцев.
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в мире, сша
04:25 13.03.2022
 
Трамп оценил перспективы Республиканской партии в США

Бывший президент США Трамп заявил на митинге сторонников, что "придется снова выдвигаться"

© REUTERS / Marco BelloБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / Marco Bello
Бывший президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп о перспективах Республиканской партии заявил: "придется снова выдвигаться".
"Нам, возможно, снова придется выдвигаться", - сказал Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина.
Трамп не дает прямого ответа на вопрос о том, будет ли вновь участвовать в выборах президента в 2024 году, заявляя, что ограничен законодательством. Высокая политическая активность и периодические намеки позволяют заключить, что бывший глава администрации планирует вновь побороться за офис.
На митинге он подчеркнул, что необходимо не допустить, чтобы вновь произошло "мошенничество на выборах", подобное тому, которое якобы случилось в 2020 году, когда президентом стал Джо Байден. Трамп заявил, что республиканцы должны воспользоваться шансом и уверенно победить на промежуточных выборах в палату представителей через восемь месяцев.
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных кругов США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 02:14
Трамп предупредил о возможности третьей мировой войны
 
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