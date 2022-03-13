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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/peregovory-1777968530.html
Россия и Украина подведут предварительные итоги 14 марта, заявил Подоляк
Россия и Украина подведут предварительные итоги 14 марта, заявил Подоляк - РИА Новости, 13.03.2022
Россия и Украина подведут предварительные итоги 14 марта, заявил Подоляк
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что рабочие группы, созданные в рамках переговоров России и Украины, функционируют постоянно,... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T22:50
2022-03-13T22:59
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что рабочие группы, созданные в рамках переговоров России и Украины, функционируют постоянно, 14 марта состоятся переговоры Москвы и Киева для подведения предварительных итогов."Переговоры продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой круг вопросов требует постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов", - написал Подоляк в Twitter.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник.В Белоруссии состоялись уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее Подоляк говорил, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.Глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ Леонид Слуцкий в воскресенье отмечал, что, сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе, прогресс в диалоге может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов. По его словам, подписание документов ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе спецоперации России и спасения жизни людей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/popasnaya-1777951408.html
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россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, леонид слуцкий (политик), владимир путин, дмитрий песков, донецкая народная республика, белоруссия, вооруженные силы рф, госдума рф
22:50 13.03.2022 (обновлено: 22:59 13.03.2022)
 
Россия и Украина подведут предварительные итоги 14 марта, заявил Подоляк

Советник Зеленского Подоляк: Россия и Украина подведут предварительные итоги 14 марта

© Посольство РФ в Белоруссии / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© Посольство РФ в Белоруссии
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что рабочие группы, созданные в рамках переговоров России и Украины, функционируют постоянно, 14 марта состоятся переговоры Москвы и Киева для подведения предварительных итогов.
"Переговоры продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой круг вопросов требует постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов", - написал Подоляк в Twitter.
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник.
В Белоруссии состоялись уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее Подоляк говорил, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.
Глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ Леонид Слуцкий в воскресенье отмечал, что, сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе, прогресс в диалоге может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов. По его словам, подписание документов ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе спецоперации России и спасения жизни людей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинДмитрий ПесковДонецкая Народная РеспубликаБелоруссияВооруженные силы РФГосдума РФ
 
 
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