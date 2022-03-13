https://ria.ru/20220313/peregovory-1777968530.html

Россия и Украина подведут предварительные итоги 14 марта, заявил Подоляк

Россия и Украина подведут предварительные итоги 14 марта, заявил Подоляк - РИА Новости, 13.03.2022

Россия и Украина подведут предварительные итоги 14 марта, заявил Подоляк

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что рабочие группы, созданные в рамках переговоров России и Украины, функционируют постоянно,... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T22:50

2022-03-13T22:50

2022-03-13T22:59

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

в мире

ситуация в днр и лнр

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777069645_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_7f3c17f0aa62ccc8062ffcccca1e323a.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что рабочие группы, созданные в рамках переговоров России и Украины, функционируют постоянно, 14 марта состоятся переговоры Москвы и Киева для подведения предварительных итогов."Переговоры продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой круг вопросов требует постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов", - написал Подоляк в Twitter.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что российско-украинские переговоры сейчас не идут, они запланированы на понедельник.В Белоруссии состоялись уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее Подоляк говорил, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.Глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации РФ Леонид Слуцкий в воскресенье отмечал, что, сравнивая позиции российской и украинской сторон в начале переговоров и сегодня, можно говорить о существенном прогрессе, прогресс в диалоге может перерасти в единую позицию сторон и подписание документов. По его словам, подписание документов ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе спецоперации России и спасения жизни людей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/popasnaya-1777951408.html

https://ria.ru/20220313/spetsoperatsiya-1777956975.html

россия

украина

донецкая народная республика

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, леонид слуцкий (политик), владимир путин, дмитрий песков, донецкая народная республика, белоруссия, вооруженные силы рф, госдума рф