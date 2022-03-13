20:54 13.03.2022 (обновлено: 22:14 13.03.2022)
Российско-украинские переговоры запланированы на понедельник, заявил Песков
Песков заявил, что переговоры c Украиной сейчас не идут, они запланированы на 14 марта
© Посольство РФ в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Переговоры Москвы и Киева состоятся в понедельник, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Между тем агентство Рейтер со ссылкой на советника Владимира Зеленского сообщило, что диалог ведется "прямо сейчас".
"Нет. Переговоры запланированы на завтра", — сказал Песков.
Ранее член российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что по сравнению с началом переговорного процесса Москва и Киев значительно продвинулись в достижении результата. По его словам, этот прогресс может "перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания".
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
В Белоруссии состоялось уже три раунда российско-украинских переговоров по урегулированию ситуации на Украине. На второй встрече стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорил, что переговоры между делегациями идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.