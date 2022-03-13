20:41 13.03.2022 (обновлено: 20:57 13.03.2022)
СМИ: в Киеве заявили, что переговоры с Россией идут "прямо сейчас"
СМИ: советник Зеленского заявил, что переговоры с Россией идут "прямо сейчас"
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского заявил, что переговоры между Россией и Украиной идут "прямо сейчас", сообщает агентство Рейтер.
В Белоруссии состоялось уже три раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию отношений. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Позднее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк говорил, что переговоры между делегациями России и Украины идут беспрерывно в видеоформате, созданы специальные рабочие группы.
В сообщении агентства не уточняется, какой советник рассказал данную информацию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.