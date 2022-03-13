https://ria.ru/20220313/peregovory-1777892421.html

СМИ: Израиль выразил готовность организовать переговоры России и Украины

СМИ: Израиль выразил готовность организовать переговоры России и Украины - РИА Новости, 13.03.2022

СМИ: Израиль выразил готовность организовать переговоры России и Украины

Израиль готов организовать переговоры России и Украины в случае, если они не будут обречены на провал, сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T03:56

2022-03-13T03:56

2022-03-13T04:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Израиль готов организовать переговоры России и Украины в случае, если они не будут обречены на провал, сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.В субботу Владимир Зеленский на пресс-конференции не исключил, что переговоры между РФ и Украиной могут пройти в Иерусалиме."Мы по опыту знаем, что переговоры, у которых нет шансов, ведут к ухудшению ситуации на местах", - сказал газете источник.По его словам, в том, что касается посредничества Беннета между РФ и Украиной, израильская сторона "ничего не навязывает".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Также МО РФ возлагает вину на местных националистов, которые в ряде случаев удерживают мирных жителей в качестве живого щита.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, израиль