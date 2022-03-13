Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220313/peregovory-1777892421.html
СМИ: Израиль выразил готовность организовать переговоры России и Украины
СМИ: Израиль выразил готовность организовать переговоры России и Украины - РИА Новости, 13.03.2022
СМИ: Израиль выразил готовность организовать переговоры России и Украины
Израиль готов организовать переговоры России и Украины в случае, если они не будут обречены на провал, сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T03:56
2022-03-13T04:00
в мире
россия
украина
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152882/42/1528824212_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_e4ca34b7806fec950c6896f93c407f6d.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Израиль готов организовать переговоры России и Украины в случае, если они не будут обречены на провал, сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.В субботу Владимир Зеленский на пресс-конференции не исключил, что переговоры между РФ и Украиной могут пройти в Иерусалиме."Мы по опыту знаем, что переговоры, у которых нет шансов, ведут к ухудшению ситуации на местах", - сказал газете источник.По его словам, в том, что касается посредничества Беннета между РФ и Украиной, израильская сторона "ничего не навязывает".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Также МО РФ возлагает вину на местных националистов, которые в ряде случаев удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220313/obsuzhdenie-1777885670.html
россия
украина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152882/42/1528824212_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_350696bd0878f9e103adfc0214d11566.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, израиль
03:56 13.03.2022 (обновлено: 04:00 13.03.2022)
 
СМИ: Израиль выразил готовность организовать переговоры России и Украины

Jerusalem Post: Израиль готов провести переговоры России и Украины, если возможен "прорыв"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Флаг Израиля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Израиль готов организовать переговоры России и Украины в случае, если они не будут обречены на провал, сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.
В субботу Владимир Зеленский на пресс-конференции не исключил, что переговоры между РФ и Украиной могут пройти в Иерусалиме.
"Мы по опыту знаем, что переговоры, у которых нет шансов, ведут к ухудшению ситуации на местах", - сказал газете источник.
"Мы должны понять, действительно ли мы можем быть полезны. Если возможен прорыв, мы сделаем все", - отметил собеседник издания.
По его словам, в том, что касается посредничества Беннета между РФ и Украиной, израильская сторона "ничего не навязывает".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Также МО РФ возлагает вину на местных националистов, которые в ряде случаев удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
00:07
Беннет и Зеленский обсудили способы прекращения огня на Украине
 
В миреРоссияУкраинаИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала