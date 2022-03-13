03:56 13.03.2022 (обновлено: 04:00 13.03.2022)
СМИ: Израиль выразил готовность организовать переговоры России и Украины
Jerusalem Post: Израиль готов провести переговоры России и Украины, если возможен "прорыв"
Флаг Израиля
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Израиль готов организовать переговоры России и Украины в случае, если они не будут обречены на провал, сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.
В субботу Владимир Зеленский на пресс-конференции не исключил, что переговоры между РФ и Украиной могут пройти в Иерусалиме.
"Мы по опыту знаем, что переговоры, у которых нет шансов, ведут к ухудшению ситуации на местах", - сказал газете источник.
"Мы должны понять, действительно ли мы можем быть полезны. Если возможен прорыв, мы сделаем все", - отметил собеседник издания.
По его словам, в том, что касается посредничества Беннета между РФ и Украиной, израильская сторона "ничего не навязывает".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Также МО РФ возлагает вину на местных националистов, которые в ряде случаев удерживают мирных жителей в качестве живого щита.