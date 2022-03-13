https://ria.ru/20220313/pentagon-1777940277.html
На атакованном подо Львовом объекте американцев не было, заявил Пентагон
На атакованном подо Львовом объекте американцев не было, заявил Пентагон - РИА Новости, 13.03.2022
На атакованном подо Львовом объекте американцев не было, заявил Пентагон
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что никто из американцев не работал в тренировочном центре в районе украинского города Львова, о... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T16:51
2022-03-13T16:51
2022-03-13T16:59
обострение ситуации в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что никто из американцев не работал в тренировочном центре в районе украинского города Львова, о ракетном обстреле которого передают СМИ."Там не было американских военных, вообще американцы не работали на этом тренировочном объекте. Мы ушли, как вы знаете, несколько недель назад", - сказал Кирби в интервью телеканалу ABC. Он добавил, что в Пентагоне знают об ущербе, который был нанесен объекту, и пытаются узнать подробности от украинских властей, которые говорят о по меньшей мере 35 погибших.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, министерство обороны сша, сша, украина, львовская область
16:51 13.03.2022 (обновлено: 16:59 13.03.2022)
На атакованном подо Львовом объекте американцев не было, заявил Пентагон
Пентагон: никто из американцев не работал в атакованном тренировочном центре подо Львовом