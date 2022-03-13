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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/pentagon-1777940277.html
На атакованном подо Львовом объекте американцев не было, заявил Пентагон
На атакованном подо Львовом объекте американцев не было, заявил Пентагон - РИА Новости, 13.03.2022
На атакованном подо Львовом объекте американцев не было, заявил Пентагон
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что никто из американцев не работал в тренировочном центре в районе украинского города Львова, о... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T16:51
2022-03-13T16:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны сша
сша
украина
львовская область
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что никто из американцев не работал в тренировочном центре в районе украинского города Львова, о ракетном обстреле которого передают СМИ."Там не было американских военных, вообще американцы не работали на этом тренировочном объекте. Мы ушли, как вы знаете, несколько недель назад", - сказал Кирби в интервью телеканалу ABC. Он добавил, что в Пентагоне знают об ущербе, который был нанесен объекту, и пытаются узнать подробности от украинских властей, которые говорят о по меньшей мере 35 погибших.
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сша
украина
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в мире, министерство обороны сша, сша, украина, львовская область
16:51 13.03.2022 (обновлено: 16:59 13.03.2022)
 
На атакованном подо Львовом объекте американцев не было, заявил Пентагон

Пентагон: никто из американцев не работал в атакованном тренировочном центре подо Львовом

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что никто из американцев не работал в тренировочном центре в районе украинского города Львова, о ракетном обстреле которого передают СМИ.
"Там не было американских военных, вообще американцы не работали на этом тренировочном объекте. Мы ушли, как вы знаете, несколько недель назад", - сказал Кирби в интервью телеканалу ABC.
Он добавил, что в Пентагоне знают об ущербе, который был нанесен объекту, и пытаются узнать подробности от украинских властей, которые говорят о по меньшей мере 35 погибших.
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
Вчера, 16:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Белый дом не будет отправлять американских военных на Украину
 
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