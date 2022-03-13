https://ria.ru/20220313/pentagon-1777940277.html

На атакованном подо Львовом объекте американцев не было, заявил Пентагон

На атакованном подо Львовом объекте американцев не было, заявил Пентагон - РИА Новости, 13.03.2022

На атакованном подо Львовом объекте американцев не было, заявил Пентагон

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что никто из американцев не работал в тренировочном центре в районе украинского города Львова, о... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T16:51

2022-03-13T16:51

2022-03-13T16:59

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что никто из американцев не работал в тренировочном центре в районе украинского города Львова, о ракетном обстреле которого передают СМИ."Там не было американских военных, вообще американцы не работали на этом тренировочном объекте. Мы ушли, как вы знаете, несколько недель назад", - сказал Кирби в интервью телеканалу ABC. Он добавил, что в Пентагоне знают об ущербе, который был нанесен объекту, и пытаются узнать подробности от украинских властей, которые говорят о по меньшей мере 35 погибших.

https://ria.ru/20220313/ssha-1777937207.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, министерство обороны сша, сша, украина, львовская область