https://ria.ru/20220313/pensii-1777929081.html
Силуанов пообещал "не дать пенсионеров в обиду" с индексацией пенсий
Силуанов пообещал "не дать пенсионеров в обиду" с индексацией пенсий - РИА Новости, 13.03.2022
Силуанов пообещал "не дать пенсионеров в обиду" с индексацией пенсий
Правительство будет внимательно смотреть за ситуацией с ценами и не даст пенсионеров в обиду в текущих условиях, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов,... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T14:48
2022-03-13T14:48
2022-03-13T14:48
экономика
россия
антон силуанов
пенсия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602666894_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_ed602975501a7919e7b73b4244bda7ff.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар - РИА Новости. Правительство будет внимательно смотреть за ситуацией с ценами и не даст пенсионеров в обиду в текущих условиях, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя вопрос о возможности повышения пенсий."Пенсионеры – это те люди, к которым очень пристальное внимание со стороны руководства страны. Поэтому мы будем внимательно смотреть за ситуацией с ценами. И, конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду", - сказал Силуанов в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Президент России Владимир Путин в марте подписал закон о предоставлении правительству РФ права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации.
https://ria.ru/20220308/pensii-1777161261.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602666894_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_4d72d8ee7ae8989d910ff183515b8f02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, пенсия
Силуанов пообещал "не дать пенсионеров в обиду" с индексацией пенсий
Глава Минфина Силуанов, говоря об индексации, пообещал не дать пенсионеров в обиду