https://ria.ru/20220313/pensii-1777929081.html

Силуанов пообещал "не дать пенсионеров в обиду" с индексацией пенсий

Силуанов пообещал "не дать пенсионеров в обиду" с индексацией пенсий - РИА Новости, 13.03.2022

Силуанов пообещал "не дать пенсионеров в обиду" с индексацией пенсий

Правительство будет внимательно смотреть за ситуацией с ценами и не даст пенсионеров в обиду в текущих условиях, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов,... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T14:48

2022-03-13T14:48

2022-03-13T14:48

экономика

россия

антон силуанов

пенсия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602666894_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_ed602975501a7919e7b73b4244bda7ff.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар - РИА Новости. Правительство будет внимательно смотреть за ситуацией с ценами и не даст пенсионеров в обиду в текущих условиях, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя вопрос о возможности повышения пенсий."Пенсионеры – это те люди, к которым очень пристальное внимание со стороны руководства страны. Поэтому мы будем внимательно смотреть за ситуацией с ценами. И, конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду", - сказал Силуанов в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Президент России Владимир Путин в марте подписал закон о предоставлении правительству РФ права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации.

https://ria.ru/20220308/pensii-1777161261.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, антон силуанов, пенсия