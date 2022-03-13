Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220313/pensii-1777929081.html
Силуанов пообещал "не дать пенсионеров в обиду" с индексацией пенсий
Силуанов пообещал "не дать пенсионеров в обиду" с индексацией пенсий - РИА Новости, 13.03.2022
Силуанов пообещал "не дать пенсионеров в обиду" с индексацией пенсий
Правительство будет внимательно смотреть за ситуацией с ценами и не даст пенсионеров в обиду в текущих условиях, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов,... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T14:48
2022-03-13T14:48
экономика
россия
антон силуанов
пенсия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602666894_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_ed602975501a7919e7b73b4244bda7ff.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар - РИА Новости. Правительство будет внимательно смотреть за ситуацией с ценами и не даст пенсионеров в обиду в текущих условиях, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя вопрос о возможности повышения пенсий."Пенсионеры – это те люди, к которым очень пристальное внимание со стороны руководства страны. Поэтому мы будем внимательно смотреть за ситуацией с ценами. И, конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду", - сказал Силуанов в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Президент России Владимир Путин в марте подписал закон о предоставлении правительству РФ права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации.
https://ria.ru/20220308/pensii-1777161261.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602666894_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_4d72d8ee7ae8989d910ff183515b8f02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, пенсия
14:48 13.03.2022
 
Силуанов пообещал "не дать пенсионеров в обиду" с индексацией пенсий

Глава Минфина Силуанов, говоря об индексации, пообещал не дать пенсионеров в обиду

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТерминал в отделении ПФР
Терминал в отделении ПФР - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Терминал в отделении ПФР
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар - РИА Новости. Правительство будет внимательно смотреть за ситуацией с ценами и не даст пенсионеров в обиду в текущих условиях, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя вопрос о возможности повышения пенсий.
"Пенсионеры – это те люди, к которым очень пристальное внимание со стороны руководства страны. Поэтому мы будем внимательно смотреть за ситуацией с ценами. И, конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду", - сказал Силуанов в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Президент России Владимир Путин в марте подписал закон о предоставлении правительству РФ права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 16:36
Путин подписал закон о праве правительства оперативно повышать пенсии
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала