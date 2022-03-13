https://ria.ru/20220313/pensii-1777923892.html

Все обязательства перед пенсионерами выполняются, заявили в Минтруда

Все обязательства перед пенсионерами выполняются, заявили в Минтруда - РИА Новости, 13.03.2022

Все обязательства перед пенсионерами выполняются, заявили в Минтруда

Обязательства перед пенсионерами, в том числе проживающими за рубежом, выполняются, санкции, которые могли бы повлиять на выплату пенсий, не затронули Сбербанк, РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T14:17

2022-03-13T14:17

2022-03-13T14:29

экономика

сбербанк россии

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

пенсии

общество

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Обязательства перед пенсионерами, в том числе проживающими за рубежом, выполняются, санкции, которые могли бы повлиять на выплату пенсий, не затронули Сбербанк, заявили в министерстве труда и социальной защиты России."Все обязательства перед пенсионерами, в том числе проживающими за рубежом, выполняются сейчас и будут выполняться в будущем", - следует из комментария Минтруда, размещенного в Telegram портала "Объясняем.рф".Согласно сообщению, им продолжат перечислять деньги на банковские счета в иностранных или отечественных банках. Оператор перечисления пенсионных средств за рубеж - Сбербанк России. Эту кредитную организацию не затронули санкции, которые могли бы повлиять на выплату пенсий, уточняется в сообщении.Несмотря на то, что карты отечественных банков за границей пока не работают, со счета можно заплатить онлайн или перевести деньги через отделение банка на свой другой счет, добавляется в комментарии.

https://ria.ru/20220308/pensii-1777161261.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сбербанк россии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, пенсии, общество