Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220313/pensii-1777923892.html
Все обязательства перед пенсионерами выполняются, заявили в Минтруда
Все обязательства перед пенсионерами выполняются, заявили в Минтруда - РИА Новости, 13.03.2022
Все обязательства перед пенсионерами выполняются, заявили в Минтруда
Обязательства перед пенсионерами, в том числе проживающими за рубежом, выполняются, санкции, которые могли бы повлиять на выплату пенсий, не затронули Сбербанк, РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T14:17
2022-03-13T14:29
экономика
сбербанк россии
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
пенсии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/67/1552146739_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_1665e12f9f8c01541af00c7efffd420d.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Обязательства перед пенсионерами, в том числе проживающими за рубежом, выполняются, санкции, которые могли бы повлиять на выплату пенсий, не затронули Сбербанк, заявили в министерстве труда и социальной защиты России."Все обязательства перед пенсионерами, в том числе проживающими за рубежом, выполняются сейчас и будут выполняться в будущем", - следует из комментария Минтруда, размещенного в Telegram портала "Объясняем.рф".Согласно сообщению, им продолжат перечислять деньги на банковские счета в иностранных или отечественных банках. Оператор перечисления пенсионных средств за рубеж - Сбербанк России. Эту кредитную организацию не затронули санкции, которые могли бы повлиять на выплату пенсий, уточняется в сообщении.Несмотря на то, что карты отечественных банков за границей пока не работают, со счета можно заплатить онлайн или перевести деньги через отделение банка на свой другой счет, добавляется в комментарии.
https://ria.ru/20220308/pensii-1777161261.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/67/1552146739_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a32588e33f752cac86e06c1365c01e14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сбербанк россии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, пенсии, общество
14:17 13.03.2022 (обновлено: 14:29 13.03.2022)
 
Все обязательства перед пенсионерами выполняются, заявили в Минтруда

Минтруда: обязательства перед пенсионерами, в том числе за рубежом, выполняются

© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© Depositphotos / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Обязательства перед пенсионерами, в том числе проживающими за рубежом, выполняются, санкции, которые могли бы повлиять на выплату пенсий, не затронули Сбербанк, заявили в министерстве труда и социальной защиты России.
"Все обязательства перед пенсионерами, в том числе проживающими за рубежом, выполняются сейчас и будут выполняться в будущем", - следует из комментария Минтруда, размещенного в Telegram портала "Объясняем.рф".
Согласно сообщению, им продолжат перечислять деньги на банковские счета в иностранных или отечественных банках. Оператор перечисления пенсионных средств за рубеж - Сбербанк России. Эту кредитную организацию не затронули санкции, которые могли бы повлиять на выплату пенсий, уточняется в сообщении.
Несмотря на то, что карты отечественных банков за границей пока не работают, со счета можно заплатить онлайн или перевести деньги через отделение банка на свой другой счет, добавляется в комментарии.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 16:36
Путин подписал закон о праве правительства оперативно повышать пенсии
 
ЭкономикаСбербанк РоссииМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)РоссияПенсииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала