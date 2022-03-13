https://ria.ru/20220313/pensii-1777923892.html
Все обязательства перед пенсионерами выполняются, заявили в Минтруда
Все обязательства перед пенсионерами выполняются, заявили в Минтруда - РИА Новости, 13.03.2022
Все обязательства перед пенсионерами выполняются, заявили в Минтруда
Обязательства перед пенсионерами, в том числе проживающими за рубежом, выполняются, санкции, которые могли бы повлиять на выплату пенсий, не затронули Сбербанк, РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T14:17
2022-03-13T14:17
2022-03-13T14:29
экономика
сбербанк россии
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
пенсии
общество
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Обязательства перед пенсионерами, в том числе проживающими за рубежом, выполняются, санкции, которые могли бы повлиять на выплату пенсий, не затронули Сбербанк, заявили в министерстве труда и социальной защиты России."Все обязательства перед пенсионерами, в том числе проживающими за рубежом, выполняются сейчас и будут выполняться в будущем", - следует из комментария Минтруда, размещенного в Telegram портала "Объясняем.рф".Согласно сообщению, им продолжат перечислять деньги на банковские счета в иностранных или отечественных банках. Оператор перечисления пенсионных средств за рубеж - Сбербанк России. Эту кредитную организацию не затронули санкции, которые могли бы повлиять на выплату пенсий, уточняется в сообщении.Несмотря на то, что карты отечественных банков за границей пока не работают, со счета можно заплатить онлайн или перевести деньги через отделение банка на свой другой счет, добавляется в комментарии.
https://ria.ru/20220308/pensii-1777161261.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сбербанк россии, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, пенсии, общество
14:17 13.03.2022 (обновлено: 14:29 13.03.2022)
Все обязательства перед пенсионерами выполняются, заявили в Минтруда
Минтруда: обязательства перед пенсионерами, в том числе за рубежом, выполняются