https://ria.ru/20220313/otmorozki-1777962321.html

Сдавшийся украинский военный назвал националистов отморозками

Сдавшийся украинский военный назвал националистов отморозками - РИА Новости, 13.03.2022

Сдавшийся украинский военный назвал националистов отморозками

Пулемётчик 92-й отдельной механизированной бригады украинских войск Алексей Гришин, сдавшийся в плен, рассказал РИА Новости об отношении военных к... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T21:27

2022-03-13T21:27

2022-03-13T22:32

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Пулемётчик 92-й отдельной механизированной бригады украинских войск Алексей Гришин, сдавшийся в плен, рассказал РИА Новости об отношении военных к националистическим батальонам: это "отморозки", не соблюдающие никакой этики, в среде которых процветает пьянство.Уроженец Харькова Алексей Гришин 1995 года рождения пошёл в украинскую армию по контракту в 2015 году. Службу проходил на ТЭЦ в городе Счастье, которую только в марте этого года взяла под контроль Народная милиция ЛНР, буквально в воскресенье ее закончили разминировать сапёры.По словам Гришина, с крыши одного из зданий он координировал стрельбу напарника из пулемета. "Было такое, что открывали огонь на поражение… В тепловизор попадались силуэты. Распознать, военные или гражданские, не представлялось возможным", - отметил он. По его словам, таким образом при его участии было убито около 10 человек.Он считает, что у украинских военных есть своя честь, они действуют по приказу, а добровольческие националистические батальоны - это "отморозки", к которым сами военные относятся с презрением."(Военные) в основном все за деньги. Идейные это "Донбасс" - наглухо люди отмороженные. Батальоны типа "Донбасс", "Азов" (националистический полк, против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело – ред.), "Айдар". По их поведению видно. У нас в войсках поведение - чего-то там придерживаемся. А эти злоупотребляют алкогольными напитками, наркотическими веществами, ведут себя неподобающе", - рассказал Гришин. По его словам, военные называют нацбаты "карманными батальонами" и "купленными наемниками".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/popasnaya-1777951408.html

https://ria.ru/20220313/spetsoperatsiya-1777956975.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Сдавшийся в плен украинский военный об "отмороженных" наемниках Сдавшийся в плен украинский военный рассказал РИА Новости об отношении к нацбатам - это "отморозки", не соблюдающие никакой этики, в среде которых процветает пьянство 2022-03-13T21:27 true PT0M49S

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Петр Попадюк

алексей гришин, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф