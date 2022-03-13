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США предоставят Киеву средства защиты от "воздушных угроз", заявил Блинкен
США предоставят Киеву средства защиты от "воздушных угроз", заявил Блинкен - РИА Новости, 13.03.2022
США предоставят Киеву средства защиты от "воздушных угроз", заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что оборонная помощь Украине будет включать средства противостояния "воздушным и бронированным угрозам", процесс... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T02:52
2022-03-13T02:54
в мире
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что оборонная помощь Украине будет включать средства противостояния "воздушным и бронированным угрозам", процесс выделения нового пакета на 200 млн долларов запущен.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/nato-1777871454.html
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в мире, украина, сша
02:52 13.03.2022 (обновлено: 02:54 13.03.2022)
 
США предоставят Киеву средства защиты от "воздушных угроз", заявил Блинкен

Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон предоставит Киеву средства защиты от "воздушных угроз"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что оборонная помощь Украине будет включать средства противостояния "воздушным и бронированным угрозам", процесс выделения нового пакета на 200 млн долларов запущен.
"Во исполнение возложенных на меня дополнительных полномочий я немедленно одобрил сегодня, согласно поручению президента (США - ред.), четвертый пакет дополнительной военной помощи на 200 млн долларов для обороны Украины. Этот пакет будет включать дополнительную оборонную помощь для отражения бронированных, воздушных и других угроз", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном пресс-службой госдепа.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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