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ВСУ обстреляли Новокраснянку из "Града" 40 снарядами
ВСУ обстреляли Новокраснянку из "Града" 40 снарядами - РИА Новости, 13.03.2022
ВСУ обстреляли Новокраснянку из "Града" 40 снарядами
Украинские войска выпустили по Новокраснянке 40 снарядов из РСЗО "Град", сообщило в воскресенье представительство Луганской народной республике в Совместном... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T22:02
2022-03-13T22:02
2022-03-13T22:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
северодонецк
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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Новокраснянке 40 снарядов из РСЗО "Град", сообщило в воскресенье представительство Луганской народной республике в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).Село Новокраснянка располагается к северу от Северодонецка."Северодонецк – Новокраснянка: РСЗО БМ-21 (40 снарядов)", - говорится в Telegram-канале представительства.О жертвах и пострадавших не сообщается.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/pogibshie-1777963922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, северодонецк
ВСУ обстреляли Новокраснянку из "Града" 40 снарядами
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Новокраснянку из "Града" 40 снарядами