https://ria.ru/20220313/obstrely-1777965066.html

ВСУ обстреляли Новокраснянку из "Града" 40 снарядами

ВСУ обстреляли Новокраснянку из "Града" 40 снарядами - РИА Новости, 13.03.2022

ВСУ обстреляли Новокраснянку из "Града" 40 снарядами

Украинские войска выпустили по Новокраснянке 40 снарядов из РСЗО "Град", сообщило в воскресенье представительство Луганской народной республике в Совместном... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T22:02

2022-03-13T22:02

2022-03-13T22:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

северодонецк

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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Новокраснянке 40 снарядов из РСЗО "Град", сообщило в воскресенье представительство Луганской народной республике в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).Село Новокраснянка располагается к северу от Северодонецка."Северодонецк – Новокраснянка: РСЗО БМ-21 (40 снарядов)", - говорится в Telegram-канале представительства.О жертвах и пострадавших не сообщается.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/pogibshie-1777963922.html

донецкая народная республика

россия

северодонецк

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Петр Попадюк

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, северодонецк