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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/obstrely-1777900086.html
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР менее чем за час
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР менее чем за час - РИА Новости, 13.03.2022
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР менее чем за час
Менее чем за час зафиксированы обстрелы трех населенных пунктов украинскими войсками, в том числе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T08:40
2022-03-13T08:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Менее чем за час зафиксированы обстрелы трех населенных пунктов украинскими войсками, в том числе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщается, с 7.30 до 8.20 украинские войска обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Старомихайловка, а также Петровский район Донецка. Всего было выпущено 12 снарядов запрещенным калибром 122 мм и 14 мин калибром 120 мм.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, днр, вооруженные силы украины, украина
08:40 13.03.2022 (обновлено: 08:45 13.03.2022)
 
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР менее чем за час

ДНР: украинские войска обстреляли три населенных пункта менее чем за час

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Менее чем за час зафиксированы обстрелы трех населенных пунктов украинскими войсками, в том числе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщается, с 7.30 до 8.20 украинские войска обстреляли населенные пункты Ясиноватая и Старомихайловка, а также Петровский район Донецка. Всего было выпущено 12 снарядов запрещенным калибром 122 мм и 14 мин калибром 120 мм.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Женщина у здания городской больницы, разрушенного в результате обстрела в Волновахе - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
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