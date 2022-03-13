https://ria.ru/20220313/obstrel-1777961653.html

ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов

ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов - РИА Новости, 13.03.2022

ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов

Украинские войска обстреляли населенный пункт Горловка в ДНР снарядами калибра 152 мм, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T21:16

2022-03-13T21:16

2022-03-13T21:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

горловка

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Горловка в ДНР снарядами калибра 152 мм, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.45 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - написало представительство в Telegram.О жертвах и пострадавших не сообщаетсяРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, горловка, сцкк, украина, вооруженные силы украины