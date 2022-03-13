https://ria.ru/20220313/obstrel-1777961653.html
ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов
ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов - РИА Новости, 13.03.2022
ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов
Украинские войска обстреляли населенный пункт Горловка в ДНР снарядами калибра 152 мм, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T21:16
2022-03-13T21:16
2022-03-13T21:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
горловка
сцкк
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775776188_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d451f833183a1dabcac3c99d8c86f505.jpg
ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Горловка в ДНР снарядами калибра 152 мм, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20.45 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка: выпущено 8 снарядов калибром 152 мм", - написало представительство в Telegram.О жертвах и пострадавших не сообщаетсяРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html
донецкая народная республика
горловка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775776188_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_431368155c4d7a9f92e89bee5ea41df3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, горловка, сцкк, украина, вооруженные силы украины
21:16 13.03.2022 (обновлено: 21:26 13.03.2022)
ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов калибром 152 мм