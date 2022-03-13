https://ria.ru/20220313/obstrel-1777954786.html

После обстрела ВСУ в ДНР обесточены два населенных пункта

После обстрела ВСУ в ДНР обесточены два населенных пункта - РИА Новости, 13.03.2022

После обстрела ВСУ в ДНР обесточены два населенных пункта

В результате обстрела украинских войск обесточены населенные пункты Луганское и Сигнальное, без электроэнергии остались около 500 домов, сообщило... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T19:19

2022-03-13T19:19

2022-03-13T19:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

донбасс

украина

вооруженные силы украины

россия

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245358_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46719240695ca673a6807e76f6bb956d.jpg

ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. В результате обстрела украинских войск обесточены населенные пункты Луганское и Сигнальное, без электроэнергии остались около 500 домов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от администрации Петровского района Донецка получена информация, что в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) обесточены н.п Луганское и н.п. Сигнальное. Без электроэнергии около 500 частных домостроений", - говорится в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html

донецкая народная республика

донбасс

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Их не интересует, как потом здесь будут проживать люди" – советник председателя правительства ДНР Советник председателя правительства ДНР РИА Новости: украинских военных совершенно не интересует, как потом будет жить мирное население 2022-03-13T19:19 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины, россия, сцкк