https://ria.ru/20220313/obstrel-1777954786.html
После обстрела ВСУ в ДНР обесточены два населенных пункта
После обстрела ВСУ в ДНР обесточены два населенных пункта - РИА Новости, 13.03.2022
После обстрела ВСУ в ДНР обесточены два населенных пункта
В результате обстрела украинских войск обесточены населенные пункты Луганское и Сигнальное, без электроэнергии остались около 500 домов, сообщило... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T19:19
2022-03-13T19:19
2022-03-13T19:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
украина
вооруженные силы украины
россия
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. В результате обстрела украинских войск обесточены населенные пункты Луганское и Сигнальное, без электроэнергии остались около 500 домов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от администрации Петровского района Донецка получена информация, что в результате обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) обесточены н.п Луганское и н.п. Сигнальное. Без электроэнергии около 500 частных домостроений", - говорится в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html
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"Их не интересует, как потом здесь будут проживать люди" – советник председателя правительства ДНР
Советник председателя правительства ДНР РИА Новости: украинских военных совершенно не интересует, как потом будет жить мирное население
2022-03-13T19:19
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PT0M21S
РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины, россия, сцкк
19:19 13.03.2022 (обновлено: 19:32 13.03.2022)
После обстрела ВСУ в ДНР обесточены два населенных пункта
ДНР: после обстрела ВСУ обесточены Луганское и Сигнальное, света нет в 500 домах