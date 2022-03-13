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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/obstrel-1777954192.html
Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР
Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР - РИА Новости, 13.03.2022
Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР
Украинские войска в воскресенье обстреляли населенный пункт Золотое-5 в Луганской народной республике, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T19:13
2022-03-13T19:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
сцкк
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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли населенный пункт Золотое-5 в Луганской народной республике, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел: населенный пункт Золотое-4 - населенный пункт Золотое-5: миномёт 120 мм (15 мин)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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"Их не интересует, как потом здесь будут проживать люди" – советник председателя правительства ДНР
Советник председателя правительства ДНР РИА Новости: украинских военных совершенно не интересует, как потом будет жить мирное население
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сцкк, украина, вооруженные силы украины
19:13 13.03.2022
 
Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Золотое-5, выпустив 15 мин калибром 120 мм

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Луганской Народной Республике
Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли населенный пункт Золотое-5 в Луганской народной республике, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел: населенный пункт Золотое-4 - населенный пункт Золотое-5: миномёт 120 мм (15 мин)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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