https://ria.ru/20220313/obstrel-1777954192.html

Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР

Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР - РИА Новости, 13.03.2022

Украинские войска обстреляли Золотое-5 в ЛНР

Украинские войска в воскресенье обстреляли населенный пункт Золотое-5 в Луганской народной республике, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T19:13

2022-03-13T19:13

2022-03-13T19:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

сцкк

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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли населенный пункт Золотое-5 в Луганской народной республике, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел: населенный пункт Золотое-4 - населенный пункт Золотое-5: миномёт 120 мм (15 мин)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html

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луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Их не интересует, как потом здесь будут проживать люди" – советник председателя правительства ДНР Советник председателя правительства ДНР РИА Новости: украинских военных совершенно не интересует, как потом будет жить мирное население 2022-03-13T19:13 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, сцкк, украина, вооруженные силы украины