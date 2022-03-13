https://ria.ru/20220313/obstrel-1777945233.html
ВСУ за два часа обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
ВСУ за два часа обстреляли пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 13.03.2022
ВСУ за два часа обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
Пять населенных пунктов на территории Донецкой народной республики за два часа подверглись обстрелу со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T17:29
2022-03-13T17:29
2022-03-13T17:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Пять населенных пунктов на территории Донецкой народной республики за два часа подверглись обстрелу со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно данным представительства, опубликованным в Telegram-канале, огонь был открыт по населенным пунктам Александровка, Еленовка, Зайцево (южное), Кременец и Новониколаевка. Всего украинскими войсками было выпущено 22 мины калибром 120 миллиметров, 10 снарядов калибром 122 миллиметра, одна ракета из ПТРК, пять гранат из СПГ, 29 гранат из АГС, а также применялось стрелковое вооружение.Обстрелы произошли с 14.40 по 16.40 (совпадает с мск).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220313/1777939363.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, донецк (днр)
17:29 13.03.2022 (обновлено: 17:56 13.03.2022)
ВСУ за два часа обстреляли пять населенных пунктов в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ за два часа обстреляли пять населенных пунктов