https://ria.ru/20220313/obstrel-1777939136.html

Украинские войска обстреляли Александровку

Украинские войска обстреляли Александровку - РИА Новости, 13.03.2022

Украинские войска обстреляли Александровку

Украинские войска в воскресенье обстреляли населенный пункт Александровка в ДНР, выпустив четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T16:26

2022-03-13T16:26

2022-03-13T16:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

александровка (азовский район)

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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли населенный пункт Александровка в ДНР, выпустив четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка - населенный пункт Александровка: выпущено 4 мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/dnr-1777921521.html

украина

александровка (азовский район)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, александровка (азовский район)