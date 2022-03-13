https://ria.ru/20220313/obstrel-1777939136.html
Украинские войска обстреляли Александровку
Украинские войска обстреляли Александровку - РИА Новости, 13.03.2022
Украинские войска обстреляли Александровку
Украинские войска в воскресенье обстреляли населенный пункт Александровка в ДНР, выпустив четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T16:26
2022-03-13T16:26
2022-03-13T16:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
александровка (азовский район)
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли населенный пункт Александровка в ДНР, выпустив четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Марьинка - населенный пункт Александровка: выпущено 4 мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/dnr-1777921521.html
украина
александровка (азовский район)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, александровка (азовский район)
16:26 13.03.2022 (обновлено: 16:35 13.03.2022)
Украинские войска обстреляли Александровку
В ДНР заявили об обстреле Александровки минами со стороны украинских войск