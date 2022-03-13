https://ria.ru/20220313/obstrel-1777937998.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 122 мм
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 13.03.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 122 мм
Украинские войска открыли огонь по одному из районов Донецка, применив снаряды калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T16:19
2022-03-13T16:19
2022-03-13T19:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
украина
вооруженный конфликт на востоке украины
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по одному из районов Донецка, применив снаряды калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, опубликованным в его Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 15.55, по Петровском району Донецка было выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html
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"Их не интересует, как потом здесь будут проживать люди" – советник председателя правительства ДНР
Советник председателя правительства ДНР РИА Новости: украинских военных совершенно не интересует, как потом будет жить мирное население
2022-03-13T16:19
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс, украина, вооруженный конфликт на востоке украины
16:19 13.03.2022 (обновлено: 19:32 13.03.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 122 мм
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 122 мм