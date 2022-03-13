https://ria.ru/20220313/obstrel-1777930773.html

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 13.03.2022

Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска в воскресенье обстреляли населенные пункты Еленовка и Зайцево (южное) в Донецкой народной республике, выпустив по ним шесть снарядов калибром... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T15:05

2022-03-13T15:05

2022-03-13T15:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

зайцево

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье обстреляли населенные пункты Еленовка и Зайцево (южное) в Донецкой народной республике, выпустив по ним шесть снарядов калибром 122 миллиметра и две гранаты из СПГ, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.25 (время совпадает с мск) - населенный пункт Славное - населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 13.40 (время совпадает с мск) - населенный пункт Зайцево (северное) - населенный пункт Зайцево (южное): выпущено две гранаты из СПГ", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, зайцево, донецкая народная республика, сцкк