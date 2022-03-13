https://ria.ru/20220313/obstrel-1777918863.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 13.03.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку

Украинские войска обстреляли населенные пункты Донецк и Еленовка в ДНР минами и снарядами запрещенного калибра 120 и 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T13:09

2022-03-13T13:09

2022-03-13T13:23

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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Донецк и Еленовка в ДНР минами и снарядами запрещенного калибра 120 и 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрелы были зафиксированы в 11.15 и 12.25 в направлении поселка шахты "Трудовская" в Донецке и населенного пункта Еленовка, выпущено пять мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220313/postradavshaya-1777915194.html

донецк (днр)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, днр, ситуация в днр и лнр, донецк (днр)