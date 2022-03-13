https://ria.ru/20220313/obstrel-1777918863.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 13.03.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские войска обстреляли населенные пункты Донецк и Еленовка в ДНР минами и снарядами запрещенного калибра 120 и 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T13:09
2022-03-13T13:09
2022-03-13T13:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Донецк и Еленовка в ДНР минами и снарядами запрещенного калибра 120 и 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрелы были зафиксированы в 11.15 и 12.25 в направлении поселка шахты "Трудовская" в Донецке и населенного пункта Еленовка, выпущено пять мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220313/postradavshaya-1777915194.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр, донецк (днр)
13:09 13.03.2022 (обновлено: 13:23 13.03.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк и Еленовку из тяжелого вооружения