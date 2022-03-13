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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/obstrel-1777918863.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 13.03.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские войска обстреляли населенные пункты Донецк и Еленовка в ДНР минами и снарядами запрещенного калибра 120 и 122 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T13:09
2022-03-13T13:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Донецк и Еленовка в ДНР минами и снарядами запрещенного калибра 120 и 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрелы были зафиксированы в 11.15 и 12.25 в направлении поселка шахты "Трудовская" в Донецке и населенного пункта Еленовка, выпущено пять мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220313/postradavshaya-1777915194.html
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр, донецк (днр)
13:09 13.03.2022 (обновлено: 13:23 13.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк и Еленовку из тяжелого вооружения

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники полиции ДНР
Сотрудники полиции ДНР - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Донецк и Еленовка в ДНР минами и снарядами запрещенного калибра 120 и 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, обстрелы были зафиксированы в 11.15 и 12.25 в направлении поселка шахты "Трудовская" в Донецке и населенного пункта Еленовка, выпущено пять мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Бойцы народной милиции Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
12:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При обстреле украинскими военными Еленовки в ДНР пострадала женщина
 
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