https://ria.ru/20220313/obstrel-1777908396.html
Украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовка
Украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовка - РИА Новости, 13.03.2022
Украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовка
Украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовка, выпущено 5 мин запрещенным калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T10:52
2022-03-13T10:52
2022-03-13T11:11
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовка, выпущено 5 мин запрещенным калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… населенный пункт Славное - населенный пункт Еленовка: выпущено 5 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 09.40.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/teplotrassa-1777902998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр
10:52 13.03.2022 (обновлено: 11:11 13.03.2022)
Украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовка
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовка