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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/obstrel-1777901289.html
ВСУ за сутки 20 раз открывали огонь по территории ДНР
ВСУ за сутки 20 раз открывали огонь по территории ДНР - РИА Новости, 13.03.2022
ВСУ за сутки 20 раз открывали огонь по территории ДНР
Украинские войска за сутки 20 раз открывали огонь по ДНР, применив 252 единицы боеприпасов, ранены шесть мирных жителей, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T09:06
2022-03-13T09:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 20 раз открывали огонь по ДНР, применив 252 единицы боеприпасов, ранены шесть мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 20 фактах ведения огня со стороны ВФУ… За прошедшие сутки ранено шесть мирных жителей, в том числе подросток… Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 252 единицы", - говорится в сообщении.Как сообщается, было повреждено 40 домостроений в Донецке, Докучаевске и Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры, включая 42-ю ГПСЧ МЧС ДНР в Докучаевске, в результате чего один спасатель погиб, еще девять получили ранения различной степени тяжести.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, днр
09:06 13.03.2022 (обновлено: 09:23 13.03.2022)
 
ВСУ за сутки 20 раз открывали огонь по территории ДНР

В ДНР сообщили о 20 обстрелах со стороны украинских военных за сутки

© AFP 2022 / Anatolii StepanovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Украинские военные
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 20 раз открывали огонь по ДНР, применив 252 единицы боеприпасов, ранены шесть мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 20 фактах ведения огня со стороны ВФУ… За прошедшие сутки ранено шесть мирных жителей, в том числе подросток… Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 252 единицы", - говорится в сообщении.
Как сообщается, было повреждено 40 домостроений в Донецке, Докучаевске и Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры, включая 42-ю ГПСЧ МЧС ДНР в Докучаевске, в результате чего один спасатель погиб, еще девять получили ранения различной степени тяжести.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Остатки украинских ракет Точка-У на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
09:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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