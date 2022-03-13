Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/obstrel-1777899442.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 13.03.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T08:27
2022-03-13T08:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
пантелеймоновка (горловский район)
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777619155_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d96e86f511f050b8ea892905bff1c41.jpg
ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.20 населенный пункт Верхнеторецкое (северное) – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 6 мин калибром 120мм", - сообщает представительство в Telegram.
https://ria.ru/20220313/obstrely-1777900086.html
пантелеймоновка (горловский район)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777619155_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_c5c83a77545460373fff13d97033a2d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пантелеймоновка (горловский район), днр
08:27 13.03.2022 (обновлено: 08:42 13.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Пантелеймоновке шесть запрещенных снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМобилизованные жители в Новоазовске
Мобилизованные жители в Новоазовске - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мобилизованные жители в Новоазовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.20 населенный пункт Верхнеторецкое (северное) – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 6 мин калибром 120мм", - сообщает представительство в Telegram.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
08:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли три населенных пункта в ДНР менее чем за час
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПантелеймоновка (Горловский район)ДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала