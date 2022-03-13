https://ria.ru/20220313/obstrel-1777899442.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 13.03.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T08:27
2022-03-13T08:27
2022-03-13T08:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
пантелеймоновка (горловский район)
днр
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.20 населенный пункт Верхнеторецкое (северное) – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 6 мин калибром 120мм", - сообщает представительство в Telegram.
https://ria.ru/20220313/obstrely-1777900086.html
пантелеймоновка (горловский район)
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пантелеймоновка (горловский район), днр
08:27 13.03.2022 (обновлено: 08:42 13.03.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
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