https://ria.ru/20220313/obstrel-1777895973.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ЛНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 13.03.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ЛНР
Украинские войска во время обстрелов трех населенных пунктов в Луганской народной республике разрушили жилой дом и повредили еще три дома, сообщает... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T07:12
2022-03-13T07:12
2022-03-13T07:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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украина
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ЛУГАНСК, 13 мар – РИА Новости. Украинские войска во время обстрелов трех населенных пунктов в Луганской народной республике разрушили жилой дом и повредили еще три дома, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сведения об обстрелах были зафиксированы представительством ЛНР в СЦКК по состоянию на 7.00 13 марта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/volnovakha-1777894310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, лнр, украина
07:12 13.03.2022 (обновлено: 07:39 13.03.2022)
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ЛНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ЛНР, повредив здание школы