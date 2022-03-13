07:20 13.03.2022 (обновлено: 10:53 13.03.2022)
В Крыму заявили о попытке Киева "прощупать" оборону полуострова
Вице-премьер Крыма Мурадов: Киев пытался "прощупать" противовоздушную оборону полуострова
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Украина пыталась "прощупать" противовоздушную оборону региона, запустив в его сторону беспилотник, заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
"Буквально на днях наши бдительные средства ПВО сбили над территорией Крыма украинский беспилотный самолет-мишень Ту-141 "Стриж". Он был запущен со стороны Одессы. Именно там, в поселке Рауховка Березовского района, располагается 321-я отдельная эскадрилья беспилотных самолетов-разведчиков. Таким образом наши противники пытаются "прощупать", насколько сильна противовоздушная оборона региона, чтобы в следующий раз попытаться нанести уже реальный удар", — сказал политик.
По его словам, это далеко не первая враждебная акция со стороны Украины по отношению к российскому Крыму.
"За последние восемь лет подобных попыток было немало. Это и вооруженная провокация осенью 2018 года в Керченском проливе, и захват крымских рыболовецких судов, и похищения крымчан, и многое другое. Список преступлений киевского режима против крымчан весьма обширен. Все факты собраны, счет скоро будет предъявлен", — подчеркнул Мурадов.
По его словам, ликвидация аппарата указывает на то, что Украина "остается террористическим государством, готовым в любой момент атаковать российские объекты в Крыму, в том числе гражданские".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.