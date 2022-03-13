https://ria.ru/20220313/oborona-1777896480.html

В Крыму заявили о попытке Киева "прощупать" оборону полуострова

В Крыму заявили о попытке Киева "прощупать" оборону полуострова - РИА Новости, 13.03.2022

В Крыму заявили о попытке Киева "прощупать" оборону полуострова

Украина пыталась "прощупать" противовоздушную оборону региона, запустив в его сторону беспилотник, заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T07:20

2022-03-13T07:20

2022-03-13T10:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Украина пыталась "прощупать" противовоздушную оборону региона, запустив в его сторону беспилотник, заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.По его словам, это далеко не первая враждебная акция со стороны Украины по отношению к российскому Крыму."За последние восемь лет подобных попыток было немало. Это и вооруженная провокация осенью 2018 года в Керченском проливе, и захват крымских рыболовецких судов, и похищения крымчан, и многое другое. Список преступлений киевского режима против крымчан весьма обширен. Все факты собраны, счет скоро будет предъявлен", — подчеркнул Мурадов.По его словам, ликвидация аппарата указывает на то, что Украина "остается террористическим государством, готовым в любой момент атаковать российские объекты в Крыму, в том числе гражданские".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, но не по гражданскому населению. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220312/ukraina-1777796808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, украина, в мире