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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/obekty-1777906191.html
ВС России уничтожили почти 3700 военных объектов Украины
ВС России уничтожили почти 3700 военных объектов Украины - РИА Новости, 13.03.2022
ВС России уничтожили почти 3700 военных объектов Украины
ВС РФ с начала военной спецоперации уничтожили почти 3700 военных объектов Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T10:13
2022-03-13T11:24
обострение ситуации в днр и лнр
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. ВС РФ с начала военной спецоперации уничтожили почти 3700 военных объектов Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за время операции выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины", - сказал генерал.По его словам, уничтожено 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и миномета, 991 единица специальной военной автомобильной техники.
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россия
украина
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Утренний брифинг Игоря Конашенкова
Неноацисты на Украине удерживают более 6900 иностранных граждан, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. "В заложниках у украинских неонацистов в качестве "живого щита" продолжают оставаться более 6900 граждан из шестнадцати иностранных государств, а также экипажи более 50 иностранных судов, которые заблокированы в морских портах в связи с созданной Украиной в нарушение международного гуманитарного права высокой минной опасностью в Азовском и Черном морях", - сказал он.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
10:13 13.03.2022 (обновлено: 11:24 13.03.2022)
 
ВС России уничтожили почти 3700 военных объектов Украины

Минобороны: ВС России уничтожили почти 3700 украинских военных объектов

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская БРДМ-2 на поле под Волновахой
Уничтоженная украинская БРДМ-2 на поле под Волновахой - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. ВС РФ с начала военной спецоперации уничтожили почти 3700 военных объектов Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего за время операции выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины", - сказал генерал.
По его словам, уничтожено 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и миномета, 991 единица специальной военной автомобильной техники.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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