https://ria.ru/20220313/obekty-1777906191.html

ВС России уничтожили почти 3700 военных объектов Украины

ВС России уничтожили почти 3700 военных объектов Украины - РИА Новости, 13.03.2022

ВС России уничтожили почти 3700 военных объектов Украины

ВС РФ с начала военной спецоперации уничтожили почти 3700 военных объектов Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 13.03.2022

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2022-03-13T10:13

2022-03-13T11:24

обострение ситуации в днр и лнр

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. ВС РФ с начала военной спецоперации уничтожили почти 3700 военных объектов Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за время операции выведено из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины", - сказал генерал.По его словам, уничтожено 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и миномета, 991 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

россия

украина

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Утренний брифинг Игоря Конашенкова Неноацисты на Украине удерживают более 6900 иностранных граждан, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. "В заложниках у украинских неонацистов в качестве "живого щита" продолжают оставаться более 6900 граждан из шестнадцати иностранных государств, а также экипажи более 50 иностранных судов, которые заблокированы в морских портах в связи с созданной Украиной в нарушение международного гуманитарного права высокой минной опасностью в Азовском и Черном морях", - сказал он. 2022-03-13T10:13 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина