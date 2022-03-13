Кадыров предостерег украинцев от вступления в ряды националистов
Глава Чечни Кадыров предостерег украинцев от вступления в ряды националистов
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предостерег украинцев от вступления в ряды добровольцев по призыву националистов, так как, по его мнению, это не изменит исход спецоперации.
"Уважаемые мирные граждане Украины. Обращаюсь к вам с предостережением. Не реагируйте на призывы националистов вступать в ряды добровольцев. Это не изменит исход спецоперации, а вы станете для националистов всего лишь одноразовыми солдатами", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он призвал "поберечь" своих родных, ведь мирная жизнь наступит уже скоро: "и чтобы её строить без националистов и бандеровцев, понадобятся мужские руки".
Кадыров заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) продает списки добровольцев "за копейки". В доказательство он прикрепил к посту документ - список добровольцев из Житомирской области. Он подчеркнул, что СБУ не переживают за безопасность добровольцев, а продают их данные. "У меня уже есть списки добровольцев Житомирской области, созданные одной из подобных националистических военных администраций. В ней указаны полные паспортные данные и адреса. Предлагаю вам ознакомиться с небольшой частью этих данных", - написал Кадыров.
Он добавил, что список уже направлен командиру батальона "Юг" Хусейну Межидову. "Берегите себя, не дайте себя обмануть", - призвал Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.