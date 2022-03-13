https://ria.ru/20220313/natsionalisty-1777963455.html

Кадыров предостерег украинцев от вступления в ряды националистов

Кадыров предостерег украинцев от вступления в ряды националистов - РИА Новости, 13.03.2022

Кадыров предостерег украинцев от вступления в ряды националистов

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предостерег украинцев от вступления в ряды добровольцев по призыву националистов, так как, по его мнению, это не... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T21:35

2022-03-13T21:35

2022-03-13T21:35

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предостерег украинцев от вступления в ряды добровольцев по призыву националистов, так как, по его мнению, это не изменит исход спецоперации."Уважаемые мирные граждане Украины. Обращаюсь к вам с предостережением. Не реагируйте на призывы националистов вступать в ряды добровольцев. Это не изменит исход спецоперации, а вы станете для националистов всего лишь одноразовыми солдатами", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он призвал "поберечь" своих родных, ведь мирная жизнь наступит уже скоро: "и чтобы её строить без националистов и бандеровцев, понадобятся мужские руки".Кадыров заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) продает списки добровольцев "за копейки". В доказательство он прикрепил к посту документ - список добровольцев из Житомирской области. Он подчеркнул, что СБУ не переживают за безопасность добровольцев, а продают их данные. "У меня уже есть списки добровольцев Житомирской области, созданные одной из подобных националистических военных администраций. В ней указаны полные паспортные данные и адреса. Предлагаю вам ознакомиться с небольшой частью этих данных", - написал Кадыров.Он добавил, что список уже направлен командиру батальона "Юг" Хусейну Межидову. "Берегите себя, не дайте себя обмануть", - призвал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/otmorozki-1777962321.html

https://ria.ru/20220313/spetsoperatsiya-1777956975.html

донецкая народная республика

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Петр Попадюк

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