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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/natsionalisty-1777963455.html
Кадыров предостерег украинцев от вступления в ряды националистов
Кадыров предостерег украинцев от вступления в ряды националистов - РИА Новости, 13.03.2022
Кадыров предостерег украинцев от вступления в ряды националистов
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предостерег украинцев от вступления в ряды добровольцев по призыву националистов, так как, по его мнению, это не... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T21:35
2022-03-13T21:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
служба безопасности украины
украина
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предостерег украинцев от вступления в ряды добровольцев по призыву националистов, так как, по его мнению, это не изменит исход спецоперации."Уважаемые мирные граждане Украины. Обращаюсь к вам с предостережением. Не реагируйте на призывы националистов вступать в ряды добровольцев. Это не изменит исход спецоперации, а вы станете для националистов всего лишь одноразовыми солдатами", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он призвал "поберечь" своих родных, ведь мирная жизнь наступит уже скоро: "и чтобы её строить без националистов и бандеровцев, понадобятся мужские руки".Кадыров заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) продает списки добровольцев "за копейки". В доказательство он прикрепил к посту документ - список добровольцев из Житомирской области. Он подчеркнул, что СБУ не переживают за безопасность добровольцев, а продают их данные. "У меня уже есть списки добровольцев Житомирской области, созданные одной из подобных националистических военных администраций. В ней указаны полные паспортные данные и адреса. Предлагаю вам ознакомиться с небольшой частью этих данных", - написал Кадыров.Он добавил, что список уже направлен командиру батальона "Юг" Хусейну Межидову. "Берегите себя, не дайте себя обмануть", - призвал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/otmorozki-1777962321.html
https://ria.ru/20220313/spetsoperatsiya-1777956975.html
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луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, служба безопасности украины, украина, вооруженные силы украины, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
21:35 13.03.2022
 
Кадыров предостерег украинцев от вступления в ряды националистов

Глава Чечни Кадыров предостерег украинцев от вступления в ряды националистов

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предостерег украинцев от вступления в ряды добровольцев по призыву националистов, так как, по его мнению, это не изменит исход спецоперации.
"Уважаемые мирные граждане Украины. Обращаюсь к вам с предостережением. Не реагируйте на призывы националистов вступать в ряды добровольцев. Это не изменит исход спецоперации, а вы станете для националистов всего лишь одноразовыми солдатами", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он призвал "поберечь" своих родных, ведь мирная жизнь наступит уже скоро: "и чтобы её строить без националистов и бандеровцев, понадобятся мужские руки".
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Кадыров заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) продает списки добровольцев "за копейки". В доказательство он прикрепил к посту документ - список добровольцев из Житомирской области. Он подчеркнул, что СБУ не переживают за безопасность добровольцев, а продают их данные. "У меня уже есть списки добровольцев Житомирской области, созданные одной из подобных националистических военных администраций. В ней указаны полные паспортные данные и адреса. Предлагаю вам ознакомиться с небольшой частью этих данных", - написал Кадыров.
Он добавил, что список уже направлен командиру батальона "Юг" Хусейну Межидову. "Берегите себя, не дайте себя обмануть", - призвал Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСлужба безопасности УкраиныУкраинаВооруженные силы УкраиныРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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