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МВФ спрогнозировал рецессию в России из-за санкций
МВФ спрогнозировал рецессию в России из-за санкций - РИА Новости, 13.03.2022
МВФ спрогнозировал рецессию в России из-за санкций
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует глубокую рецессию в России из-за западных санкций и более не считает дефолт невероятным событием, сказала... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T18:53
2022-03-13T18:53
россия
мвф
экономика
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует глубокую рецессию в России из-за западных санкций и более не считает дефолт невероятным событием, сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева."Мы ожидаем глубокую рецессию в России... Я могу сказать, что мы больше не считаем дефолт России невероятным событием. У России есть деньги на обслуживание ее долга, но нет доступа к ним", - сообщила Георгиева телеканалу CBS.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что условий для дефолта в России как таковых фактически не существует, если они не создаются и не вменяются России искусственно. Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев говорил, что вероятность дефолта РФ из-за введенных против нее санкций крайне низка, поскольку экономических предпосылок для этого на настоящий момент нет никаких.Министр финансов РФ Антон Силуанов в воскресенье заявлял, что Россия не отказывается от своих обязательств по государственному долгу, будет платить в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы. По его словам, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777942846.html
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россия, мвф, экономика, в мире
18:53 13.03.2022
 
МВФ спрогнозировал рецессию в России из-за санкций

Директор-распорядитель МВФ Георгиева прогнозирует глубокую рецессию в России из-за санкций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует глубокую рецессию в России из-за западных санкций и более не считает дефолт невероятным событием, сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
"Мы ожидаем глубокую рецессию в России... Я могу сказать, что мы больше не считаем дефолт России невероятным событием. У России есть деньги на обслуживание ее долга, но нет доступа к ним", - сообщила Георгиева телеканалу CBS.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что условий для дефолта в России как таковых фактически не существует, если они не создаются и не вменяются России искусственно. Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев говорил, что вероятность дефолта РФ из-за введенных против нее санкций крайне низка, поскольку экономических предпосылок для этого на настоящий момент нет никаких.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в воскресенье заявлял, что Россия не отказывается от своих обязательств по государственному долгу, будет платить в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы. По его словам, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
Вчера, 17:08
У любых санкций есть эффект бумеранга, заявил Слуцкий
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
Вчера, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
 
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