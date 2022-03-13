Сокровища "Янтаря": о чем может поведать музей судостроительного завода
© Фото предоставлено Прибалтийским судостроительным заводом "Янтарь"Музей Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь"
© Фото предоставлено Прибалтийским судостроительным заводом "Янтарь"
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Старые фотографии, книги и судовые детали, а также кокос, кульман и дырокол – эти разные предметы, собранные вместе, могут не только показать жизнь одного предприятия, но и поведать историю целого региона страны. О том, как создать интересную экспозицию и какие необычные вещи можно увидеть в музее прибалтийского судостроительного завода "Янтарь", в интервью проекту "Морская держава" рассказал его директор Александр Финьков.
От Петра до Кэмерона
В относительно небольшом, но насыщенном выставочном зале музея можно узнать и про великое посольство Петра I, и про историю двух немецких заводов, на территории которых сейчас находится предприятие, о производстве на "Янтаре" боевых и гражданских кораблей и инженерных находках в судостроении, многие из которых были внедрены впервые именно здесь. О том, что завод делал помимо кораблей – к примеру, памятники Калининграда, металлоконструкции для московского храма Христа Спасителя, о подготовке советской антарктической экспедиции, а также о погружении к "Титанику".
"Именно у нас Джеймс Кэмерон готовил экспедицию для спуска к "Титанику", и первый, кто увидел фильм, были заводчане. Режиссер в 1997 году привез сюда копию фильма еще до мировой премьеры и показал сотрудникам", – отметил Финьков.
Среди экспонатов есть и модели судов, и предметы заводского "быта", рассказывающие о прошлом предприятия, и исторические артефакты. К примеру, не в каждом производственном музее можно увидеть часть настоящей тиковой палубы кораблей петровской эпохи или галерный четырехпалый якорь.
"Еще у нас сохранилась уникальная деревянная брусчатка, которой были выстланы многие улицы Кенигсберга. Но первые переселенцы всю ее сняли и сожгли – топили дома, а на заводе она осталась, потому что территория с самого начала была охраняемой. И сейчас ее можно увидеть только у нас, больше ни в одном музее Калининграда такого нет", – подчеркнул директор.
Здесь же можно увидеть оригинальную немецкую чертежную доску фирмы "Кульман", подобно "Ксероксу", давшую название всем аналогичным предметам, или довоенную счетную машинку фирмы "Мерседес". А о современных достижениях производства помимо прочих экспонатов рассказывает разбитый кокос.
"Не так давно у нас на заводе спустили на воду корпус фрегата для Индии, и у них есть интересная традиция: мы шампанское разбиваем о борт, а они – кокос. Я потом забрал у них этот разбитый кокос, и теперь посетители могут посмотреть на него", – рассказал Финьков.
Бюро находок
Однако самым сильным по эмоциям экспонатом музея директор считает первый журнал учета сотрудников завода после взятия Кенигсберга советскими войсками. Он примечателен не только видом, но и отражает историю первых послевоенных лет региона.
"После освобождения города еще до Дня Победы сюда приехала группа из 12 инженеров-судостроителей из Ленинграда – проверить, описать, что здесь есть, какие станки, какое производство. И сразу стали вести книгу учета личного состава. Причем у них не было даже никакого советского бланка, они нашли немецкую книгу, такой гроссбух, поправили на обложке прямо ручкой немецкие надписи на русские, и там прямо по пунктам: директор завода, главный инженер, секретарь парткома. И далее сюда записывали всех прибывающих людей. Она почему еще очень интересна: кто-то из гостей потом нашел здесь своего отца, приехавшего сюда в 1946 году, и это, конечно, для нас дорогой и по эмоциям самый главный предмет. Эта книга – то, с чего начинался завод, а он у нас на год старше, чем Калининградская область", – рассказал Финьков.
© Фото предоставлено Прибалтийским судостроительным заводом "Янтарь"Экспонаты музея Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь"
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Экспонаты музея Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь"
© Фото предоставлено Прибалтийским судостроительным заводом "Янтарь"
© Фото предоставлено Прибалтийским судостроительным заводом "Янтарь"Экспонаты музея Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь"
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Экспонаты музея Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь"
© Фото предоставлено Прибалтийским судостроительным заводом "Янтарь"
© Фото предоставлено Прибалтийским судостроительным заводом "Янтарь"Экспонаты музея Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь"
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Экспонаты музея Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь"
© Фото предоставлено Прибалтийским судостроительным заводом "Янтарь"
© Фото предоставлено Прибалтийским судостроительным заводом "Янтарь"Директор музея Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Александр Финьков (слева) во время экскурсии
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Директор музея Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Александр Финьков (слева) во время экскурсии
© Фото предоставлено Прибалтийским судостроительным заводом "Янтарь"
1 из 4
Экспонаты музея Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь"
© Фото предоставлено Прибалтийским судостроительным заводом "Янтарь"
2 из 4
Экспонаты музея Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь"
© Фото предоставлено Прибалтийским судостроительным заводом "Янтарь"
3 из 4
Экспонаты музея Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь"
© Фото предоставлено Прибалтийским судостроительным заводом "Янтарь"
4 из 4
Директор музея Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Александр Финьков (слева) во время экскурсии
© Фото предоставлено Прибалтийским судостроительным заводом "Янтарь"
Как и многие другие экспонаты музея, эту книгу обнаружили случайно: где-то с середины 1950-х годов она лежала в архиве отдела кадров вместе со старыми приказами, и только несколько лет назад ее нашли во время разбора архива и передали в экспозицию. А на исторический якорь, например, наткнулись, когда рыли траншею на территории завода.
По словам директора, все работники предприятия знают, что, если где-то попадается интересная находка, ее нужно отнести в музей, и он сам всегда фиксирует, кем найден и передан предмет, ведь всем хочется оставить след в истории. Однако некоторые экспонаты все равно приходилось забирать у сотрудников путем долгих уговоров.
"Допустим, кульман я взял в нашем управлении технологическо-конструкторской подготовки производства, потому что сейчас уже все на компьютерах чертят. А старый немецкий дырокол – у нас ими пользуются еще кое-где – у меня даже подписан: "Со слезами на глазах передан музею сотрудниками отдела кадров", потому что они действительно не хотели с ним расставаться, такой, очень классный", – поделился он.
Завод-музей
В целом же, по словам Финькова, музей не ограничивается выставочным помещением и простирается не только на соседний конференц-зал, где для сотрудников регулярно организуют экспозиции из других калининградских музеев, но и на всю территорию завода, цеха которого построены еще в начале XX века. И эти цеха, несмотря на немецкое прошлое, тесно связаны с отечественным флотом.
И предприятие Union Giesserei, на территории которого сейчас находится "Янтарь", и сменившая его верфь "Шихау" строили корабли и для императорской, и для советской России. К примеру, в общем объеме производства "Шихау" первое место занимали суда для Германии, а второе – для СССР. Причем создавались эти суда в том числе и на довоенных российских станках, которые наряду с немецкими сохранились на заводе в рабочем состоянии.
"Чудо и то, что в военное время уцелел сам завод. Когда Кенигсберг бомбили в августе 1944 года, здесь не упала ни одна бомба, он сохранился практически целым и невредимым. Дело в том, что в начале XX века английские акционеры вложили много денег в эти цеха, и когда британская авиация стирала город с лица земли, как тот же Дрезден, летчикам запрещено было бомбить "свою" собственность", – рассказал Финьков.
© Фото предоставлено Прибалтийским судостроительным заводом "Янтарь"Музей Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь"
© Фото предоставлено Прибалтийским судостроительным заводом "Янтарь"
Музей Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь"
Как говорит директор, такие истории и экспонаты, передающие дух времени, зачастую интереснее и понятнее для школьников. А учащиеся калининградских школ, помимо сотрудников предприятия, были основными посетителями музея до начала пандемии.
"Заводчане, конечно, приходят в музей, и многие по несколько раз – все гордятся нашей историей. Но раньше к нам ходили школьники, студенты профильных вузов, мы им не только музей показывали, у нас и сам завод, у них была возможность посмотреть весь процесс создания судна, потрогать строящиеся корабли", – отметил он.
А пока доступ для посторонних на предприятие закрыт, Финьков планирует, как расширить музей в соседнее помещение и разделить экспозицию на две части: историческую, до 2000-х годов, когда завод начал возрождаться, и современную – о достижениях предприятия в новейшей истории России. Тем более что на волне интереса к Калининградской области на завод приезжал министр туризма региона и предложил организовать отдельный вход в выставочную часть, чтобы открыть свободный доступ для туристов.
"Нужно всегда смотреть вперед. Музей не должен заканчиваться прошлым или нынешним моментом – должно быть устремление в будущее, чтобы люди понимали, что есть перспектива", – заключил директор.