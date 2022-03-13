https://ria.ru/20220313/muzey-1775125965.html

Сокровища "Янтаря": о чем может поведать музей судостроительного завода

Сокровища "Янтаря": о чем может поведать музей судостроительного завода - РИА Новости, 13.03.2022

Сокровища "Янтаря": о чем может поведать музей судостроительного завода

Старые фотографии, книги и судовые детали, а также кокос, кульман и дырокол – эти разные предметы, собранные вместе, могут не только показать жизнь одного... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T10:00

2022-03-13T10:00

2022-03-13T10:00

морская держава

морская держава

калининград

россия

джеймс кэмерон

янтарь (калининград)

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Старые фотографии, книги и судовые детали, а также кокос, кульман и дырокол – эти разные предметы, собранные вместе, могут не только показать жизнь одного предприятия, но и поведать историю целого региона страны. О том, как создать интересную экспозицию и какие необычные вещи можно увидеть в музее прибалтийского судостроительного завода "Янтарь", в интервью проекту "Морская держава" рассказал его директор Александр Финьков.От Петра до КэмеронаВ относительно небольшом, но насыщенном выставочном зале музея можно узнать и про великое посольство Петра I, и про историю двух немецких заводов, на территории которых сейчас находится предприятие, о производстве на "Янтаре" боевых и гражданских кораблей и инженерных находках в судостроении, многие из которых были внедрены впервые именно здесь. О том, что завод делал помимо кораблей – к примеру, памятники Калининграда, металлоконструкции для московского храма Христа Спасителя, о подготовке советской антарктической экспедиции, а также о погружении к "Титанику"."Именно у нас Джеймс Кэмерон готовил экспедицию для спуска к "Титанику", и первый, кто увидел фильм, были заводчане. Режиссер в 1997 году привез сюда копию фильма еще до мировой премьеры и показал сотрудникам", – отметил Финьков.Среди экспонатов есть и модели судов, и предметы заводского "быта", рассказывающие о прошлом предприятия, и исторические артефакты. К примеру, не в каждом производственном музее можно увидеть часть настоящей тиковой палубы кораблей петровской эпохи или галерный четырехпалый якорь."Еще у нас сохранилась уникальная деревянная брусчатка, которой были выстланы многие улицы Кенигсберга. Но первые переселенцы всю ее сняли и сожгли – топили дома, а на заводе она осталась, потому что территория с самого начала была охраняемой. И сейчас ее можно увидеть только у нас, больше ни в одном музее Калининграда такого нет", – подчеркнул директор.Здесь же можно увидеть оригинальную немецкую чертежную доску фирмы "Кульман", подобно "Ксероксу", давшую название всем аналогичным предметам, или довоенную счетную машинку фирмы "Мерседес". А о современных достижениях производства помимо прочих экспонатов рассказывает разбитый кокос.Бюро находокОднако самым сильным по эмоциям экспонатом музея директор считает первый журнал учета сотрудников завода после взятия Кенигсберга советскими войсками. Он примечателен не только видом, но и отражает историю первых послевоенных лет региона."После освобождения города еще до Дня Победы сюда приехала группа из 12 инженеров-судостроителей из Ленинграда – проверить, описать, что здесь есть, какие станки, какое производство. И сразу стали вести книгу учета личного состава. Причем у них не было даже никакого советского бланка, они нашли немецкую книгу, такой гроссбух, поправили на обложке прямо ручкой немецкие надписи на русские, и там прямо по пунктам: директор завода, главный инженер, секретарь парткома. И далее сюда записывали всех прибывающих людей. Она почему еще очень интересна: кто-то из гостей потом нашел здесь своего отца, приехавшего сюда в 1946 году, и это, конечно, для нас дорогой и по эмоциям самый главный предмет. Эта книга – то, с чего начинался завод, а он у нас на год старше, чем Калининградская область", – рассказал Финьков.Как и многие другие экспонаты музея, эту книгу обнаружили случайно: где-то с середины 1950-х годов она лежала в архиве отдела кадров вместе со старыми приказами, и только несколько лет назад ее нашли во время разбора архива и передали в экспозицию. А на исторический якорь, например, наткнулись, когда рыли траншею на территории завода.По словам директора, все работники предприятия знают, что, если где-то попадается интересная находка, ее нужно отнести в музей, и он сам всегда фиксирует, кем найден и передан предмет, ведь всем хочется оставить след в истории. Однако некоторые экспонаты все равно приходилось забирать у сотрудников путем долгих уговоров.Завод-музейВ целом же, по словам Финькова, музей не ограничивается выставочным помещением и простирается не только на соседний конференц-зал, где для сотрудников регулярно организуют экспозиции из других калининградских музеев, но и на всю территорию завода, цеха которого построены еще в начале XX века. И эти цеха, несмотря на немецкое прошлое, тесно связаны с отечественным флотом.И предприятие Union Giesserei, на территории которого сейчас находится "Янтарь", и сменившая его верфь "Шихау" строили корабли и для императорской, и для советской России. К примеру, в общем объеме производства "Шихау" первое место занимали суда для Германии, а второе – для СССР. Причем создавались эти суда в том числе и на довоенных российских станках, которые наряду с немецкими сохранились на заводе в рабочем состоянии."Чудо и то, что в военное время уцелел сам завод. Когда Кенигсберг бомбили в августе 1944 года, здесь не упала ни одна бомба, он сохранился практически целым и невредимым. Дело в том, что в начале XX века английские акционеры вложили много денег в эти цеха, и когда британская авиация стирала город с лица земли, как тот же Дрезден, летчикам запрещено было бомбить "свою" собственность", – рассказал Финьков.Как говорит директор, такие истории и экспонаты, передающие дух времени, зачастую интереснее и понятнее для школьников. А учащиеся калининградских школ, помимо сотрудников предприятия, были основными посетителями музея до начала пандемии."Заводчане, конечно, приходят в музей, и многие по несколько раз – все гордятся нашей историей. Но раньше к нам ходили школьники, студенты профильных вузов, мы им не только музей показывали, у нас и сам завод, у них была возможность посмотреть весь процесс создания судна, потрогать строящиеся корабли", – отметил он.А пока доступ для посторонних на предприятие закрыт, Финьков планирует, как расширить музей в соседнее помещение и разделить экспозицию на две части: историческую, до 2000-х годов, когда завод начал возрождаться, и современную – о достижениях предприятия в новейшей истории России. Тем более что на волне интереса к Калининградской области на завод приезжал министр туризма региона и предложил организовать отдельный вход в выставочную часть, чтобы открыть свободный доступ для туристов."Нужно всегда смотреть вперед. Музей не должен заканчиваться прошлым или нынешним моментом – должно быть устремление в будущее, чтобы люди понимали, что есть перспектива", – заключил директор.

https://ria.ru/20210708/titanik-1732957142.html

https://ria.ru/20220206/muzey-1771074082.html

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Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

морская держава, калининград, россия, джеймс кэмерон, янтарь (калининград)