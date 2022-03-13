https://ria.ru/20220313/moskva-1777909882.html
В Москве женщина попыталась зарезать двухлетнего сына
В Москве женщина попыталась зарезать двухлетнего сына - РИА Новости, 13.03.2022
В Москве женщина попыталась зарезать двухлетнего сына
Мать на востоке Москвы попыталась зарезать своего маленького сына, он жив, работают медики, на место происшествия выехала полиция и следователи, сообщил РИА... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T11:19
2022-03-13T11:19
2022-03-13T14:12
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мать на востоке Москвы попыталась зарезать своего маленького сына, он жив, работают медики, на место происшествия выехала полиция и следователи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."На востоке Москвы мать порезала ножом 2,5-летнего сына. Ребенок жив, его пытаются реанимировать. Планируется возбуждение уголовного дела по статье "Убийство", на место выехали полиция и следователи", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220311/ubiystvo-1777585157.html
москва
РИА Новости
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Кадры квартиры в Москве, где было обнаружено тело малолетнего ребенка
Появилось видео из квартиры на востоке Москвы, где 27-летняя мать убила (https://t.me/rt_russian/99255) своего трехлетнего сына. Кадры Прокуратуры.
2022-03-13T11:19
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РИА Новости
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происшествия, москва
11:19 13.03.2022 (обновлено: 14:12 13.03.2022)
В Москве женщина попыталась зарезать двухлетнего сына
Источник: на востоке Москвы женщина попыталась зарезать двухлетнего сына