https://ria.ru/20220313/moskva-1777909882.html

В Москве женщина попыталась зарезать двухлетнего сына

В Москве женщина попыталась зарезать двухлетнего сына - РИА Новости, 13.03.2022

В Москве женщина попыталась зарезать двухлетнего сына

Мать на востоке Москвы попыталась зарезать своего маленького сына, он жив, работают медики, на место происшествия выехала полиция и следователи, сообщил РИА... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T11:19

2022-03-13T11:19

2022-03-13T14:12

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Мать на востоке Москвы попыталась зарезать своего маленького сына, он жив, работают медики, на место происшествия выехала полиция и следователи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."На востоке Москвы мать порезала ножом 2,5-летнего сына. Ребенок жив, его пытаются реанимировать. Планируется возбуждение уголовного дела по статье "Убийство", на место выехали полиция и следователи", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220311/ubiystvo-1777585157.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Кадры квартиры в Москве, где было обнаружено тело малолетнего ребенка Появилось видео из квартиры на востоке Москвы, где 27-летняя мать убила (https://t.me/rt_russian/99255) своего трехлетнего сына. Кадры Прокуратуры. 2022-03-13T11:19 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва