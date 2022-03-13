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СМИ: Mitsui и Mitsubishi настроены продолжать участие в проекте "Сахалин-2"
СМИ: Mitsui и Mitsubishi настроены продолжать участие в проекте "Сахалин-2" - РИА Новости, 13.03.2022
СМИ: Mitsui и Mitsubishi настроены продолжать участие в проекте "Сахалин-2"
Японские корпорации Mitsui и Mitsubishi придерживаются политики о продолжении своего участия в проекте "Сахалин-2", в котором они суммарно владеют 22,5% акций,... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T03:51
2022-03-13T03:52
в мире
россия
япония
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ТОКИО, 13 мар – РИА Новости. Японские корпорации Mitsui и Mitsubishi придерживаются политики о продолжении своего участия в проекте "Сахалин-2", в котором они суммарно владеют 22,5% акций, пишет издание "Никкэй" со ссылкой на информированные источники.По ее информации, в документации, которая была представлена в начале марта представителями компании в министерство экономики, торговли и промышленности Японии, содержатся такие выражения как "скорый выход опасен" и "будет в интересах Китая".Издание напоминает, что около 60% от производимого на "Сахалине-2" сжиженного природного газа (СПГ) предназначено для поставок в Японию. Для японской же стороны, как пишет газета, это – почти весь получаемый из России СПГ.В рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui &amp; Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.Компания Shell 28 февраля в свете событий на Украине объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью", предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в проекте "Северный поток 2".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.В МИД РФ позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.
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в мире, россия, япония
03:51 13.03.2022 (обновлено: 03:52 13.03.2022)
 
СМИ: Mitsui и Mitsubishi настроены продолжать участие в проекте "Сахалин-2"

"Никкэй": японские Mitsui и Mitsubishi настроены продолжать участие в проекте "Сахалин-2"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПеревозка сахалинского сжиженного природного газа
Перевозка сахалинского сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Перевозка сахалинского сжиженного природного газа
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ТОКИО, 13 мар – РИА Новости. Японские корпорации Mitsui и Mitsubishi придерживаются политики о продолжении своего участия в проекте "Сахалин-2", в котором они суммарно владеют 22,5% акций, пишет издание "Никкэй" со ссылкой на информированные источники.
"Условия интереса в проекте "Сахалин" существенно отличаются между Японией... (и - ред.) Европой...", - отмечается в статье газеты.
По ее информации, в документации, которая была представлена в начале марта представителями компании в министерство экономики, торговли и промышленности Японии, содержатся такие выражения как "скорый выход опасен" и "будет в интересах Китая".
Издание напоминает, что около 60% от производимого на "Сахалине-2" сжиженного природного газа (СПГ) предназначено для поставок в Японию. Для японской же стороны, как пишет газета, это – почти весь получаемый из России СПГ.
В рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.
Компания Shell 28 февраля в свете событий на Украине объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью", предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в проекте "Северный поток 2".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
В МИД РФ позже добавили, что списки ответных персональных санкций против Запада готовы.
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