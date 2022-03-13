https://ria.ru/20220313/minirovanie-1777924250.html
Здание Большого театра в Москве проверяют из-за сообщения о "минировании"
Здание Большого театра в Москве проверяют из-за сообщения о "минировании" - РИА Новости, 13.03.2022
Здание Большого театра в Москве проверяют из-за сообщения о "минировании"
Проверка здания проводится в Большом театре в столице из-за поступившего анонимного сообщения о "минировании", сообщили РИА новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T14:21
2022-03-13T14:21
2022-03-13T14:21
происшествия
москва
большой театр
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Проверка здания проводится в Большом театре в столице из-за поступившего анонимного сообщения о "минировании", сообщили РИА новости в пресс-службе театра."Действительно поступило такое сообщение. И сейчас проводится проверка здания", - рассказали в пресс-службе.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220311/minirovanie-1777655197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, большой театр
Здание Большого театра в Москве проверяют из-за сообщения о "минировании"
Здание Большого театра в Москве проверяют из-за анонимного сообщения о "минировании"