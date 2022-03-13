https://ria.ru/20220313/minirovanie-1777924250.html

Здание Большого театра в Москве проверяют из-за сообщения о "минировании"

Здание Большого театра в Москве проверяют из-за сообщения о "минировании" - РИА Новости, 13.03.2022

Здание Большого театра в Москве проверяют из-за сообщения о "минировании"

Проверка здания проводится в Большом театре в столице из-за поступившего анонимного сообщения о "минировании", сообщили РИА новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T14:21

2022-03-13T14:21

2022-03-13T14:21

происшествия

москва

большой театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760050671_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fa4660084e54e3f58598e414fab7b334.jpg

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Проверка здания проводится в Большом театре в столице из-за поступившего анонимного сообщения о "минировании", сообщили РИА новости в пресс-службе театра."Действительно поступило такое сообщение. И сейчас проводится проверка здания", - рассказали в пресс-службе.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220311/minirovanie-1777655197.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, большой театр