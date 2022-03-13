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Здание Большого театра в Москве проверяют из-за сообщения о "минировании"
Здание Большого театра в Москве проверяют из-за сообщения о "минировании" - РИА Новости, 13.03.2022
Здание Большого театра в Москве проверяют из-за сообщения о "минировании"
Проверка здания проводится в Большом театре в столице из-за поступившего анонимного сообщения о "минировании", сообщили РИА новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T14:21
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происшествия
москва
большой театр
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Проверка здания проводится в Большом театре в столице из-за поступившего анонимного сообщения о "минировании", сообщили РИА новости в пресс-службе театра."Действительно поступило такое сообщение. И сейчас проводится проверка здания", - рассказали в пресс-службе.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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москва
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Варвара Скокшина
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происшествия, москва, большой театр
14:21 13.03.2022
 
Здание Большого театра в Москве проверяют из-за сообщения о "минировании"

Здание Большого театра в Москве проверяют из-за анонимного сообщения о "минировании"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Государственного Академического Большого театра в Москве
Здание Государственного Академического Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Государственного Академического Большого театра в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Проверка здания проводится в Большом театре в столице из-за поступившего анонимного сообщения о "минировании", сообщили РИА новости в пресс-службе театра.
"Действительно поступило такое сообщение. И сейчас проводится проверка здания", - рассказали в пресс-службе.
Сотрудники полиции проводят операцию по задержанию участников интернет-сообщества, причастных к распространению электронных писем с ложными угрозами минирования. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 13:54
В России и Белоруссии задержали подростков, славших письма о "минировании"
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
 
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