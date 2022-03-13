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В Москве на Калужско-Рижской линии метро человек упал на пути
В Москве на Калужско-Рижской линии метро человек упал на пути - РИА Новости, 13.03.2022
В Москве на Калужско-Рижской линии метро человек упал на пути
Движения поездов нет от станции столичного метро "Октябрьская" до станции "Новые Черёмушки" Калужско-Рижской линии из-за человека на путях, сообщается в... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T00:15
2022-03-13T00:21
общество
москва
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Движения поездов нет от станции столичного метро "Октябрьская" до станции "Новые Черёмушки" Калужско-Рижской линии из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы."На Калужско-Рижской линии (6) нет движения поездов от станции "Октябрьская" до станции "Новые Черёмушки" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.Отмечается, что дептранс призывает пассажиров соблюдать правила, не подходить к краю платформы и тем более не спускаться на путь – это опасно для жизни.
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общество, москва
00:15 13.03.2022 (обновлено: 00:21 13.03.2022)
 
В Москве на Калужско-Рижской линии метро человек упал на пути

Движения нет от станции метро "Октябрьская" до "Новых Черемушек" из-за человека на путях

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажир на станции метро "Новые Черемушки"
Пассажир на станции метро Новые Черемушки - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Пассажир на станции метро "Новые Черемушки"
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Движения поездов нет от станции столичного метро "Октябрьская" до станции "Новые Черёмушки" Калужско-Рижской линии из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.
"На Калужско-Рижской линии (6) нет движения поездов от станции "Октябрьская" до станции "Новые Черёмушки" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
Подземный переход возле станции метро Университет - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 10:36Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве отремонтируют подземный переход у метро "Университет"
Отмечается, что дептранс призывает пассажиров соблюдать правила, не подходить к краю платформы и тем более не спускаться на путь – это опасно для жизни.
 
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