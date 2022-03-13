https://ria.ru/20220313/metro-1777885954.html
В Москве на Калужско-Рижской линии метро человек упал на пути
В Москве на Калужско-Рижской линии метро человек упал на пути - РИА Новости, 13.03.2022
В Москве на Калужско-Рижской линии метро человек упал на пути
Движения поездов нет от станции столичного метро "Октябрьская" до станции "Новые Черёмушки" Калужско-Рижской линии из-за человека на путях, сообщается в... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T00:15
2022-03-13T00:15
2022-03-13T00:21
общество
москва
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Движения поездов нет от станции столичного метро "Октябрьская" до станции "Новые Черёмушки" Калужско-Рижской линии из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы."На Калужско-Рижской линии (6) нет движения поездов от станции "Октябрьская" до станции "Новые Черёмушки" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.Отмечается, что дептранс призывает пассажиров соблюдать правила, не подходить к краю платформы и тем более не спускаться на путь – это опасно для жизни.
https://realty.ria.ru/20220303/perekhod-1776192687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва
00:15 13.03.2022 (обновлено: 00:21 13.03.2022)
В Москве на Калужско-Рижской линии метро человек упал на пути
Движения нет от станции метро "Октябрьская" до "Новых Черемушек" из-за человека на путях