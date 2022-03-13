https://ria.ru/20220313/metro-1777885954.html

В Москве на Калужско-Рижской линии метро человек упал на пути

В Москве на Калужско-Рижской линии метро человек упал на пути - РИА Новости, 13.03.2022

В Москве на Калужско-Рижской линии метро человек упал на пути

Движения поездов нет от станции столичного метро "Октябрьская" до станции "Новые Черёмушки" Калужско-Рижской линии из-за человека на путях, сообщается в... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T00:15

2022-03-13T00:15

2022-03-13T00:21

общество

москва

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Движения поездов нет от станции столичного метро "Октябрьская" до станции "Новые Черёмушки" Калужско-Рижской линии из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы."На Калужско-Рижской линии (6) нет движения поездов от станции "Октябрьская" до станции "Новые Черёмушки" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.Отмечается, что дептранс призывает пассажиров соблюдать правила, не подходить к краю платформы и тем более не спускаться на путь – это опасно для жизни.

https://realty.ria.ru/20220303/perekhod-1776192687.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва