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Назван самый безопасный на сегодня мессенджер
Назван самый безопасный на сегодня мессенджер - РИА Новости, 13.03.2022
Назван самый безопасный на сегодня мессенджер
Большинство популярных мессенджеров используют так называемое сквозное шифрование, которое предполагает создание криптографических ключей в момент соединения и... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T02:13
2022-03-13T02:13
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Большинство популярных мессенджеров используют так называемое сквозное шифрование, которое предполагает создание криптографических ключей в момент соединения и их хранение на телефоне абонента, а не у владельца платформы. Однако ряд решений все же можно считать более безопасными, объяснил агентству “Прайм” директор по продуктовой стратегии Группы Т1 Сергей Иванов.Прежде всего, это мессенджеры, в которых обмен сообщений идет с использованием протоколов Bluetooth и Wi-Fi, без подключения к Интернету или использования других телекоммуникационных сервисов оператора, объясняет специалист. Это, к примеру, FireChat, Bridgefy и Serval Mesh.Вторая группа - служебные мессенджеры, созданные для решения внутренних задач компаний и корпораций. Их защита усилена корпоративными мерами безопасности. “И, наконец, сравнительно безопасны малопопулярные мессенджеры: хакерам неинтересно взламывать их защиту, чтобы получить доступ к аккаунтам всего нескольких сотен человек”, - подытожил специалист.
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общество, технологии, россия
02:13 13.03.2022
 
Назван самый безопасный на сегодня мессенджер

Эксперт Иванов назвал FireChat, Bridgefy и Serval Mesh самыми безопасными мессенджерами

© Depositphotos / HayDmitriyМолодые люди со смартфонами
Молодые люди со смартфонами - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© Depositphotos / HayDmitriy
Молодые люди со смартфонами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Большинство популярных мессенджеров используют так называемое сквозное шифрование, которое предполагает создание криптографических ключей в момент соединения и их хранение на телефоне абонента, а не у владельца платформы. Однако ряд решений все же можно считать более безопасными, объяснил агентству “Прайм” директор по продуктовой стратегии Группы Т1 Сергей Иванов.
Прежде всего, это мессенджеры, в которых обмен сообщений идет с использованием протоколов Bluetooth и Wi-Fi, без подключения к Интернету или использования других телекоммуникационных сервисов оператора, объясняет специалист. Это, к примеру, FireChat, Bridgefy и Serval Mesh.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 03:14
Эксперт объяснил, как могут проверять вашу личную переписку
Вторая группа - служебные мессенджеры, созданные для решения внутренних задач компаний и корпораций. Их защита усилена корпоративными мерами безопасности. “И, наконец, сравнительно безопасны малопопулярные мессенджеры: хакерам неинтересно взламывать их защиту, чтобы получить доступ к аккаунтам всего нескольких сотен человек”, - подытожил специалист.
 
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