https://ria.ru/20220313/messendzher-1777886483.html

Назван самый безопасный на сегодня мессенджер

Назван самый безопасный на сегодня мессенджер - РИА Новости, 13.03.2022

Назван самый безопасный на сегодня мессенджер

Большинство популярных мессенджеров используют так называемое сквозное шифрование, которое предполагает создание криптографических ключей в момент соединения и... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T02:13

2022-03-13T02:13

2022-03-13T02:13

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технологии

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Большинство популярных мессенджеров используют так называемое сквозное шифрование, которое предполагает создание криптографических ключей в момент соединения и их хранение на телефоне абонента, а не у владельца платформы. Однако ряд решений все же можно считать более безопасными, объяснил агентству “Прайм” директор по продуктовой стратегии Группы Т1 Сергей Иванов.Прежде всего, это мессенджеры, в которых обмен сообщений идет с использованием протоколов Bluetooth и Wi-Fi, без подключения к Интернету или использования других телекоммуникационных сервисов оператора, объясняет специалист. Это, к примеру, FireChat, Bridgefy и Serval Mesh.Вторая группа - служебные мессенджеры, созданные для решения внутренних задач компаний и корпораций. Их защита усилена корпоративными мерами безопасности. “И, наконец, сравнительно безопасны малопопулярные мессенджеры: хакерам неинтересно взламывать их защиту, чтобы получить доступ к аккаунтам всего нескольких сотен человек”, - подытожил специалист.

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общество, технологии, россия