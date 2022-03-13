https://ria.ru/20220313/mchs-1777605768.html

Отряд "Центроспас" МЧС России

Отряд "Центроспас" МЧС России - РИА Новости, 13.03.2022

Отряд "Центроспас" МЧС России

Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России ("Центроспас") – специальное поисково-спасательное формирование, предназначенное для... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T00:49

2022-03-13T00:49

2022-03-13T00:49

справки

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

центроспас

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Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России ("Центроспас") – специальное поисково-спасательное формирование, предназначенное для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, оказания своевременной помощи терпящим бедствие людям и ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Центроспас" был основан постановлением правительства РФ от 13 марта 1992 года. Возглавил отряд Михаил Фалеев.По договоренности с министерством внутренних дел (МВД) России под создание базы отряда было передано здание пожарной части экспериментального машиностроительного завода им. В.М. Мясищева в городе Жуковском Московской области. Выбор места был обусловлен близостью к Москве, где располагаются органы оперативного управления при чрезвычайной ситуации, и наличием в Жуковском уникального аэродрома и авиационных научно-исследовательских институтов, позволяющих осваивать, опираясь на их возможности, новые авиационно-спасательные технологии. Официально сотрудники отряда приступили к работе с 1 июля 1992 года, но еще до этого они принимали участие в спасательных операциях, на которые привлекались сотрудники Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям (с 1994 года – министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, МЧС России). Многие из них выезжали на операции как добровольцы. Среди них были альпинисты, спелеологи, водолазы. Многие служили в пожарных частях или других подразделениях МВД, работали на "Скорой помощи", в организациях "Красного креста". Некоторые пришли из научных учреждений. Первоначально в отряде было всего около 60 человек и пять служб: поисково-спасательная, инженерная, материально-технического обеспечения, автотранспортная, служба связи и информации. В 1993 году в "Центроспасе" создали авиационно-транспортную службу, которая с первых шагов приступила к отработке новых спасательных технологий, таких, как авиационное пожаротушение и десантирование грузов. Впоследствии она была преобразована в службу аэромобильных технологий спасения.В середине 1990-х годов отряд "Центроспас" продолжал интенсивно развиваться. В это время вместе со спасателями на месте ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) стали работать специально обученные собаки. После того, как во время поисково-спасательных работ в разрушенном землетрясением Нефтегорске (Сахалинская область) две поисковые собаки обнаружили под завалами и точно указали местонахождение более 50 живых людей, было принято решение о создании поисково-спасательного кинологического отряда, преобразованного впоследствии в Поисково-спасательную кинологическую службу отряда "Центроспас". С 1996 года в составе отряда стала функционировать медицинская служба, сформированная на базе аэромобильного госпиталя. С того времени качество оказываемой медицинской помощи с первой доврачебной перешло на уровень квалифицированной медицинской помощи – к пострадавшим стали выезжать травматологи, хирурги, реаниматологи, терапевты, педиатры. Аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" способен работать в автономном режиме не менее 14 дней, амбулаторно он может принимать до 200 человек в сутки, а его стационар рассчитан на 50 больных. В нем можно проводить самые сложные хирургические операции. В 1997 году в структуру "Центроспаса" вошла Московская поисково-спасательная служба. С расширением задач, стоящих перед Государственным центральным аэромобильным спасательным отрядом, развивались и направления подготовки спасателей. В 1998 году была создана водолазная служба, а 1 апреля 2003 года – филиал отряда "Центроспас" в городе Туапсе (Краснодарский край). Для более качественной профессиональной подготовки в Туапсе сформировали специальный учебный центр для водолазов спасательных формирований МЧС России. На его базе учатся водолазы всех классов и специализаций. В мае 2015 года туапсинский филиал отряда "Центроспас" передали в ведение Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. В 2009 году была создана служба стажировки и повышения квалификации "Центроспаса". В 2010 году введен в эксплуатацию новый комплекс зданий отряда. Принципиальное отличие отряда "Центроспас" от большинства аналогичных спасательных формирований как в России, так и за рубежом, то, что на его базе проводится разработка, освоение и внедрение новых технологий в практику поисково-спасательных операций в системе МЧС России. Здесь освоены новые технологии по десантированию спасательных плотов, оборудования, крупногабаритных грузов, специальной автомобильной техники, аэромобильного модульного госпиталя на многокупольных парашютных системах, а также спасателей и специалистов в зону чрезвычайной ситуации. При необходимости госпиталь может быть десантирован в зону ЧС и уже через 40 минут принять первых пострадавших, а спустя 1,5 часа семь отделений госпиталя полностью готовы к работе. Такая технология применяется только в отряде "Центроспас" и не имеет аналогов в мире. Аэромобильный госпиталь в 2016 году был включен в тройку глобального реестра чрезвычайных медицинских бригад, созданного Всемирной организацией здравоохранения.Для оперативного реагирования на ликвидацию последствий ЧС работниками отряда "Центроспас" разработаны и успешно применяются на практике аэромобильные спасательные комплексы (АСК). Они могут быть применены во время проведения спасательных и гуманитарных операций в различных климатографических условиях в любое время года и суток.Одно из направлений работы отряда – практическое применение дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов, оснащенных тепловизорами, цветными видео и фотокамерами. С их помощью "Центроспас" выполняет задачи по контролю за противопожарным состоянием лесного фонда в областях России.С 2008 года для эвакуации тяжелых больных применяются не имеющие аналогов в мире самолетные и вертолетные мобильные медицинские модули, разработанные при активном участии специалистов отряда.Отряд "Центроспас" располагает разнообразной специальной техникой и оборудованием, а также подводным комплексом, включающим в себя гидролокаторы бокового обзора, систему гидроакустического позиционирования и подводный телеуправляемый аппарат "Фалькон".На базе отряда созданы и работают отраслевой Центр по испытаниям и сертификации аварийно-спасательного оборудования и технологий; сервисный Центр по техническому обслуживанию и ремонту аварийно-спасательного оборудования и инструмента в системе МЧС России; отраслевой Центр стажировки и повышения квалификации спасателей, специалистов поисково-спасательных формирований МЧС России. "Центроспас" стал первым в истории России отрядом спасателей-профессионалов, готовым к проведению поисково-спасательных работ различного уровня и масштаба, оказанию помощи мирному населению в "горячих точках", эвакуации пострадавших из зон стихийного бедствия, работе в тяжелых климатических условиях. Одним из направлений деятельности отряда являются гуманитарные операции, проводимые МЧС России.При необходимости в отряде можно скомплектовать сразу несколько групп спасателей, готовых одновременно действовать в различных регионах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Отряд "Центроспас" стал первым спасательным формированием МЧС России, аттестованным по международной системе ИНСАРАГ, и получил возможность участвовать в спасательных операциях в любом уголке планеты. Во всем мире таких подразделений не более двух десятков.В начале 2021 года в отряде работали более 500 человек, являющихся специалистами высокого уровня, среди которых 32 спасателя международного класса, 25 заслуженных спасателей Российской Федерации. Каждый сотрудник отряда владеет несколькими смежными специальностями: газосварщика, стропальщика, водолаза, кинолога, водителя, спелеолога и многих других. К 2021 году со дня образования отряда было выполнено более 62 тысяч спасательных операций, 217 из которых зарубежных. Спасено более 11,2 тысяч человек, оказана помощь 44,5 тысячам пострадавшим. За историю своего существования специалисты отряда ликвидировали последствия более 600 крупнейших международных, федеральных и региональных чрезвычайных ситуаций: землетрясений в Нефтегорске, Турции, Шри-Ланке, Китае, на Гаити и в Японии. Они работали на обрушении крыш "Трансвааль-парка" и Басманного рынка в Москве, аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, участвовали в спасательной операции в Беслане, Ливанской Республике. Еще одна уникальная операция – демонтаж подвесной аварийной воздушно-канатной дороги через реку Днестр в Молдавии, где работы проводились на высоте 18-25 метров над рекой и над жилыми домами. В августе 2021 года глава МЧС России Евгений Зиничев подписал приказ о ликвидации отряда "Центроспас". Его правопреемником должен был стать "Южный Конный Поисково-Спасательный Центр", который переименовывался в "Центральный аэромобильный спасательный центр". Новый отряд получал статус ФГБУ, что позволило бы подразделению оказывать платные услуги и пускать заработанную прибыль на улучшение условий труда и быта, а также на премирование сотрудников. После издания приказа из "Центроспаса" были уволены 32 человека, еще 117 человек ушли сами. В октябре 2021 года врио главы МЧС России Александр Чуприян отменил приказ о ликвидации передового отряда МЧС "Центроспас". Было признано, что реформа необходима, но "Центроспас" не должен зарабатывать деньги на спасении людей. В случае, если бы приказ о ликвидации "Центроспаса" вступил в действие, как планировалось, с 1 января 2022 года, то спасатели не смогли бы участвовать в спасательных операциях в связи с утратой лицензии. Руководство МЧС ставит задачу не просто сохранить отряд, но и оснастить новейшими технологиями, оборудованием и экипировкой, расширить функционал, сохранив при этом дух и философию первого российского спасательного отряда. По словам Александра Чуприяна, на базе именно этого отряда формировалась изначально и должна совершенствоваться в будущем вся аварийно-спасательная служба страны. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас