https://ria.ru/20220313/marshruty-1777909789.html

На Украине объявили об открытии новых гуманитарных маршрутов

На Украине объявили об открытии новых гуманитарных маршрутов - РИА Новости, 13.03.2022

На Украине объявили об открытии новых гуманитарных маршрутов

Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила об открытии новых гуманитарных коридоров в воскресенье. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T11:19

2022-03-13T11:19

2022-03-13T11:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

бердянск

ирина верещук

украина

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила об открытии новых гуманитарных коридоров в воскресенье."Сегодня 13 марта 2022 года 9 часов утра (10 мск), и мы начинаем движение очередных гуманитарных маршрутов. Вчера, как вы помните, выехала колонна с гуманитарным грузом из Запорожья в Мариуполь через Бердянск. Они сейчас находятся в Бердянске, движутся в направлении Мариуполя. Я искренне надеюсь, что уже вечером буду докладывать про результат, который будет позитивным", - сказала она в видеообращении.Она заявила, что в воскресенье будут открыты гуманитарные маршруты из города Бородянка Киевской области в Житомир, из сел Светильня и Большая Дымерка Киевской области в направлении Броваров, из села Победа Киевской области в направлении Киева. По ее заявлению, в Луганской области людей вывезут из города Кременная в город Лиман, также будут вывозить людей из городов Рубежное, Попасная, Счастье, села Горское Луганской области в Славянск Донецкой области.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Ранее в МО РФ заявляли, что на официальном сайте ведомства ежедневно публикуется вся информация о результатах проведения гуманитарных акций, а также представляются актуальные маршруты гуманитарных коридоров.

https://ria.ru/20220313/volnovakha-1777894310.html

мариуполь

бердянск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мариуполь, бердянск, ирина верещук, украина