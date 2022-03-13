11:19 13.03.2022 (обновлено: 11:52 13.03.2022)
На Украине объявили об открытии новых гуманитарных маршрутов
Вице-премьер Украины Верещук: в воскресенье заработают новые гуманитарные маршруты
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила об открытии новых гуманитарных коридоров в воскресенье.
"Сегодня 13 марта 2022 года 9 часов утра (10 мск), и мы начинаем движение очередных гуманитарных маршрутов. Вчера, как вы помните, выехала колонна с гуманитарным грузом из Запорожья в Мариуполь через Бердянск. Они сейчас находятся в Бердянске, движутся в направлении Мариуполя. Я искренне надеюсь, что уже вечером буду докладывать про результат, который будет позитивным", - сказала она в видеообращении.
Она заявила, что в воскресенье будут открыты гуманитарные маршруты из города Бородянка Киевской области в Житомир, из сел Светильня и Большая Дымерка Киевской области в направлении Броваров, из села Победа Киевской области в направлении Киева. По ее заявлению, в Луганской области людей вывезут из города Кременная в город Лиман, также будут вывозить людей из городов Рубежное, Попасная, Счастье, села Горское Луганской области в Славянск Донецкой области.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Ранее в МО РФ заявляли, что на официальном сайте ведомства ежедневно публикуется вся информация о результатах проведения гуманитарных акций, а также представляются актуальные маршруты гуманитарных коридоров.