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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/mariupol-1777951185.html
Войска ДНР эвакуировали из Мариуполя 44 человека
Войска ДНР эвакуировали из Мариуполя 44 человека - РИА Новости, 13.03.2022
Войска ДНР эвакуировали из Мариуполя 44 человека
Силы Донецкой народной республики в воскресенье эвакуировали из Мариуполя и пригородов в Безыменное Новоазовского района 44 человека, включая восемь детей,... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T18:47
2022-03-13T18:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики в воскресенье эвакуировали из Мариуполя и пригородов в Безыменное Новоазовского района 44 человека, включая восемь детей, сообщает штаб территориальной обороны республики."В течение дня 13 марта, с 08.00 до 18.00, из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 44 человека, включая 8 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/voyska-1777948338.html
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины
18:47 13.03.2022
 
Войска ДНР эвакуировали из Мариуполя 44 человека

Штаб обороны ДНР сообщил, что войска республики эвакуировали из Мариуполя 44 человека

© AP Photo / Sergei GritsЖилые дома в Мариуполе, Украина
Жилые дома в Мариуполе, Украина - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Жилые дома в Мариуполе, Украина
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики в воскресенье эвакуировали из Мариуполя и пригородов в Безыменное Новоазовского района 44 человека, включая восемь детей, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"В течение дня 13 марта, с 08.00 до 18.00, из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 44 человека, включая 8 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Бойцы Народной милиции ДНР рядом с уничтоженной украинской военной техникой - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
Вчера, 18:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Войска ДНР освободили 90 населенных пунктов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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