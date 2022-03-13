https://ria.ru/20220313/mariupol-1777951185.html
Войска ДНР эвакуировали из Мариуполя 44 человека
Войска ДНР эвакуировали из Мариуполя 44 человека - РИА Новости, 13.03.2022
Войска ДНР эвакуировали из Мариуполя 44 человека
Силы Донецкой народной республики в воскресенье эвакуировали из Мариуполя и пригородов в Безыменное Новоазовского района 44 человека, включая восемь детей,... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T18:47
2022-03-13T18:47
2022-03-13T18:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики в воскресенье эвакуировали из Мариуполя и пригородов в Безыменное Новоазовского района 44 человека, включая восемь детей, сообщает штаб территориальной обороны республики."В течение дня 13 марта, с 08.00 до 18.00, из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 44 человека, включая 8 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/voyska-1777948338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины
Войска ДНР эвакуировали из Мариуполя 44 человека
Штаб обороны ДНР сообщил, что войска республики эвакуировали из Мариуполя 44 человека