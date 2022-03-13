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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220313/mariupol-1777902008.html
Из Мариуполя и пригородов за сутки эвакуировали 96 человек
Из Мариуполя и пригородов за сутки эвакуировали 96 человек - РИА Новости, 13.03.2022
Из Мариуполя и пригородов за сутки эвакуировали 96 человек
За минувшие сутки из Мариуполя и его пригородной зоны в Безыменное эвакуированы 96 человек, включая 20 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T09:20
2022-03-13T10:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
мариуполь
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ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. За минувшие сутки из Мариуполя и его пригородной зоны в Безыменное эвакуированы 96 человек, включая 20 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки &lt;...&gt; из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 96 человек, включая 20 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР", — говорится в сообщении штаба в Telegram.Отмечается, что за период с 5 марта по 13 марта в пункт оказания помощи населению "Безыменное" были эвакуированы 863 человека.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220312/natsionalisty-1777881023.html
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в мире, днр, мариуполь
09:20 13.03.2022 (обновлено: 10:11 13.03.2022)
 
Из Мариуполя и пригородов за сутки эвакуировали 96 человек

В ДНР заявили, что за сутки из Мариуполя и пригородов эвакуировали 96 человек

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе из поселка Сартана в ДНР
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе из поселка Сартана в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе из поселка Сартана в ДНР
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ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. За минувшие сутки из Мариуполя и его пригородной зоны в Безыменное эвакуированы 96 человек, включая 20 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки <...> из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 96 человек, включая 20 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР", — говорится в сообщении штаба в Telegram.
Отмечается, что за период с 5 марта по 13 марта в пункт оказания помощи населению "Безыменное" были эвакуированы 863 человека.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
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