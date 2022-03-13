https://ria.ru/20220313/mariupol-1777902008.html

Из Мариуполя и пригородов за сутки эвакуировали 96 человек

Из Мариуполя и пригородов за сутки эвакуировали 96 человек - РИА Новости, 13.03.2022

Из Мариуполя и пригородов за сутки эвакуировали 96 человек

За минувшие сутки из Мариуполя и его пригородной зоны в Безыменное эвакуированы 96 человек, включая 20 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T09:20

2022-03-13T09:20

2022-03-13T10:11

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 13 мар — РИА Новости. За минувшие сутки из Мариуполя и его пригородной зоны в Безыменное эвакуированы 96 человек, включая 20 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки <...> из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 96 человек, включая 20 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР", — говорится в сообщении штаба в Telegram.Отмечается, что за период с 5 марта по 13 марта в пункт оказания помощи населению "Безыменное" были эвакуированы 863 человека.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220312/natsionalisty-1777881023.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, мариуполь