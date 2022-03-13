https://ria.ru/20220313/lnr-1777939043.html
В ЛНР зафиксировали два обстрела со стороны ВСУ за десять минут
В ЛНР зафиксировали два обстрела со стороны ВСУ за десять минут - РИА Новости, 13.03.2022
В ЛНР зафиксировали два обстрела со стороны ВСУ за десять минут
Украинские войска обстреляли два населенных пункта Луганской народной республики в течение 10 минут, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T16:26
2022-03-13T16:26
2022-03-13T16:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли два населенных пункта Луганской народной республики в течение 10 минут, сообщает представительство республики в СЦКК.По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 15.50 по 16.00 по Ирмено и Первомайску. Украинские войска выпустили по населенным пунктам 13 снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/progress-1777935859.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
16:26 13.03.2022 (обновлено: 16:50 13.03.2022)
В ЛНР зафиксировали два обстрела со стороны ВСУ за десять минут
ЛНР: ВСУ два раза обстреляли территорию республики за десять минут