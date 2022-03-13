https://ria.ru/20220313/krym-1777936807.html

Постпред Крыма сомневается, что Киев признает полуостров российским

Постпред Крыма сомневается, что Киев признает полуостров российским - РИА Новости, 13.03.2022

Постпред Крыма сомневается, что Киев признает полуостров российским

Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сомневается, что нынешний режим в Киеве в... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T16:04

2022-03-13T16:04

2022-03-13T16:04

в мире

россия

украина

республика крым

георгий мурадов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сомневается, что нынешний режим в Киеве в настоящей ситуации примет условия РФ и признает Крым российским, а если что-то и пообещает, то не выполнит.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 марта заявил, что Россия сообщила Украине, что может прекратить спецоперацию "в любой момент", если Киев выполнит условия Москвы. В частности, киевской стороне предлагается внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок", признать Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами. В свою очередь Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма и республик Донбасса, заявил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях."Этот нацистский режим, полагаю, на нынешней стадии ничего не примет. А если и пообещает, не выполнит. Как это было со вторым минским соглашением по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины. Пока киевский режим заявляет чуть ли не о своей "победе". Поэтому можно на что-то рассчитывать только после принятия всех условий России и завершения специальной операции", - сказал РИА Новости Мурадов.

https://ria.ru/20220307/krym-1777003872.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, республика крым, георгий мурадов