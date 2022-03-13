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Постпред Крыма сомневается, что Киев признает полуостров российским
Постпред Крыма сомневается, что Киев признает полуостров российским - РИА Новости, 13.03.2022
Постпред Крыма сомневается, что Киев признает полуостров российским
Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сомневается, что нынешний режим в Киеве в... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T16:04
2022-03-13T16:04
в мире
россия
украина
республика крым
георгий мурадов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сомневается, что нынешний режим в Киеве в настоящей ситуации примет условия РФ и признает Крым российским, а если что-то и пообещает, то не выполнит.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 марта заявил, что Россия сообщила Украине, что может прекратить спецоперацию "в любой момент", если Киев выполнит условия Москвы. В частности, киевской стороне предлагается внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок", признать Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами. В свою очередь Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма и республик Донбасса, заявил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях."Этот нацистский режим, полагаю, на нынешней стадии ничего не примет. А если и пообещает, не выполнит. Как это было со вторым минским соглашением по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины. Пока киевский режим заявляет чуть ли не о своей "победе". Поэтому можно на что-то рассчитывать только после принятия всех условий России и завершения специальной операции", - сказал РИА Новости Мурадов.
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россия
украина
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в мире, россия, украина, республика крым, георгий мурадов
16:04 13.03.2022
 
Постпред Крыма сомневается, что Киев признает полуостров российским

Постпред Крыма при президенте Мурадов сомневается, что Киев признает полуостров российским

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБазилика на территории музея-заповедника Херсонеса Таврического в Крыму
Базилика на территории музея-заповедника Херсонеса Таврического в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Базилика на территории музея-заповедника Херсонеса Таврического в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сомневается, что нынешний режим в Киеве в настоящей ситуации примет условия РФ и признает Крым российским, а если что-то и пообещает, то не выполнит.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 марта заявил, что Россия сообщила Украине, что может прекратить спецоперацию "в любой момент", если Киев выполнит условия Москвы. В частности, киевской стороне предлагается внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на вступление в "какой-либо блок", признать Крым российским, а ДНР и ЛНР - независимыми государствами. В свою очередь Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма и республик Донбасса, заявил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях.
"Этот нацистский режим, полагаю, на нынешней стадии ничего не примет. А если и пообещает, не выполнит. Как это было со вторым минским соглашением по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины. Пока киевский режим заявляет чуть ли не о своей "победе". Поэтому можно на что-то рассчитывать только после принятия всех условий России и завершения специальной операции", - сказал РИА Новости Мурадов.
Шторм на море у берега поселка Николаевка в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 09:28
В Крыму заявили, что признание Украиной полуострова российским неизбежно
 
В миреРоссияУкраинаРеспублика КрымГеоргий Мурадов
 
 
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