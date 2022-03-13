https://ria.ru/20220313/krizis-1777948493.html
В МВФ не видят угрозы глобального финансового кризиса
В МВФ не видят угрозы глобального финансового кризиса - РИА Новости, 13.03.2022
В МВФ не видят угрозы глобального финансового кризиса
Международный валютный фонд (МВФ) пока не видит предпосылок к глобальному финансовому кризису из-за событий на Украине и санкций, вводимых против России,... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T18:14
2022-03-13T18:14
2022-03-13T18:41
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мвф
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) пока не видит предпосылок к глобальному финансовому кризису из-за событий на Украине и санкций, вводимых против России, сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева."Сейчас нет. Когда мы смотрим на сопряженность банков с Россией, то это около 120 миллиардов долларов. Не назвать ничтожной величиной, но точно не системно значимой", - сообщила она в интервью телеканалу CBS.Георгиева добавила, что МВФ будет пересматривать прогнозы роста в сторону снижения на 2022 год, но, по ее словам, это "все равно будет положительная величина", а в странах, которые, как США, быстро преодолели последствия коронавирусной пандемии, рост будет значительным.
https://ria.ru/20220312/inflyatsiya-1777785171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, экономика, в мире, мвф
18:14 13.03.2022 (обновлено: 18:41 13.03.2022)
В МВФ не видят угрозы глобального финансового кризиса
Глава МВФ не видит угрозы глобального финансового кризиса из-за событий на Украине