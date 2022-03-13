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В МВФ не видят угрозы глобального финансового кризиса
В МВФ не видят угрозы глобального финансового кризиса - РИА Новости, 13.03.2022
В МВФ не видят угрозы глобального финансового кризиса
Международный валютный фонд (МВФ) пока не видит предпосылок к глобальному финансовому кризису из-за событий на Украине и санкций, вводимых против России,... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T18:14
2022-03-13T18:41
россия
украина
экономика
в мире
мвф
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) пока не видит предпосылок к глобальному финансовому кризису из-за событий на Украине и санкций, вводимых против России, сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева."Сейчас нет. Когда мы смотрим на сопряженность банков с Россией, то это около 120 миллиардов долларов. Не назвать ничтожной величиной, но точно не системно значимой", - сообщила она в интервью телеканалу CBS.Георгиева добавила, что МВФ будет пересматривать прогнозы роста в сторону снижения на 2022 год, но, по ее словам, это "все равно будет положительная величина", а в странах, которые, как США, быстро преодолели последствия коронавирусной пандемии, рост будет значительным.
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россия, украина, экономика, в мире, мвф
18:14 13.03.2022 (обновлено: 18:41 13.03.2022)
 
В МВФ не видят угрозы глобального финансового кризиса

Глава МВФ не видит угрозы глобального финансового кризиса из-за событий на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) пока не видит предпосылок к глобальному финансовому кризису из-за событий на Украине и санкций, вводимых против России, сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
"Сейчас нет. Когда мы смотрим на сопряженность банков с Россией, то это около 120 миллиардов долларов. Не назвать ничтожной величиной, но точно не системно значимой", - сообщила она в интервью телеканалу CBS.
Георгиева добавила, что МВФ будет пересматривать прогнозы роста в сторону снижения на 2022 год, но, по ее словам, это "все равно будет положительная величина", а в странах, которые, как США, быстро преодолели последствия коронавирусной пандемии, рост будет значительным.
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