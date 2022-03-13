https://ria.ru/20220313/krizis-1777948493.html

В МВФ не видят угрозы глобального финансового кризиса

В МВФ не видят угрозы глобального финансового кризиса - РИА Новости, 13.03.2022

В МВФ не видят угрозы глобального финансового кризиса

Международный валютный фонд (МВФ) пока не видит предпосылок к глобальному финансовому кризису из-за событий на Украине и санкций, вводимых против России,... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T18:14

2022-03-13T18:14

2022-03-13T18:41

россия

украина

экономика

в мире

мвф

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ВАШИНГТОН, 13 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) пока не видит предпосылок к глобальному финансовому кризису из-за событий на Украине и санкций, вводимых против России, сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева."Сейчас нет. Когда мы смотрим на сопряженность банков с Россией, то это около 120 миллиардов долларов. Не назвать ничтожной величиной, но точно не системно значимой", - сообщила она в интервью телеканалу CBS.Георгиева добавила, что МВФ будет пересматривать прогнозы роста в сторону снижения на 2022 год, но, по ее словам, это "все равно будет положительная величина", а в странах, которые, как США, быстро преодолели последствия коронавирусной пандемии, рост будет значительным.

https://ria.ru/20220312/inflyatsiya-1777785171.html

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, экономика, в мире, мвф