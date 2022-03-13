https://ria.ru/20220313/krasnopol-1777901172.html
Минобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ снарядом "Краснополь"
Минобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ снарядом "Краснополь" - РИА Новости, 13.03.2022
Минобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ снарядом "Краснополь"
Минобороны опубликовало видео с уничтожением артиллерией командного пункта украинских войск. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T09:05
2022-03-13T09:05
2022-03-13T11:29
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео с уничтожением артиллерией командного пункта украинских войск."Минобороны России опубликовало кадры точечного удара высокоточным снарядом "Краснополь" артиллеристов ВС при уничтожении полевого командного пункта ВСУ", — отмечается в описании к ролику. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. По словам Путина, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220312/video-1777807806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
09:05 13.03.2022 (обновлено: 11:29 13.03.2022)
Минобороны показало уничтожение командного пункта ВСУ снарядом "Краснополь"
Минобороны опубликовало кадры уничтожения командного пункта ВСУ снарядом "Краснополь"