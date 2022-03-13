https://ria.ru/20220313/koronavirus-1777911550.html
В Москве за сутки госпитализировали 199 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 199 человек с COVID-19 - РИА Новости, 13.03.2022
В Москве за сутки госпитализировали 199 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1437 случаев COVID-19, умерли 49 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T11:37
2022-03-13T11:37
2022-03-13T11:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1437 случаев COVID-19, умерли 49 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1437, госпитализировано - 199 человек, выздоровело - 1212 человек, 49 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 1655 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 721 335 случаев коронавируса, выздоровели 2 522 435 человек, умер 42 161 человек.
https://ria.ru/20220312/koronavirus-1777786644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
В Москве за сутки госпитализировали 199 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1437 случаев заражения коронавирусом