https://ria.ru/20220313/koronavirus-1777910036.html

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 128 629 человек

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 128 629 человек - РИА Новости, 13.03.2022

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 128 629 человек

За сутки в России от коронавируса выздоровели 128 629 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T11:22

2022-03-13T11:22

2022-03-13T11:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. За сутки в России от коронавируса выздоровели 128 629 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 128 629 человек, или на 18% меньше по сравнению с 12 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220310/biolaboratorii-1777416748.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия