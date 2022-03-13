https://ria.ru/20220313/koronavirus-1777910036.html
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 128 629 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 128 629 человек - РИА Новости, 13.03.2022
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 128 629 человек
За сутки в России от коронавируса выздоровели 128 629 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T11:22
2022-03-13T11:22
2022-03-13T11:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. За сутки в России от коронавируса выздоровели 128 629 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 128 629 человек, или на 18% меньше по сравнению с 12 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220310/biolaboratorii-1777416748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 128 629 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 128 629 человек