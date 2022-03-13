https://ria.ru/20220313/kontrol-1777896749.html

В Госдуме заявили, что Зеленский утратил контроль над Украиной

В Госдуме заявили, что Зеленский утратил контроль над Украиной - РИА Новости, 13.03.2022

В Госдуме заявили, что Зеленский утратил контроль над Украиной

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет считает, что Владимир Зеленский полностью утратил контроль над ситуацией на Украине. РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T07:24

2022-03-13T07:24

2022-03-13T14:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет считает, что Владимир Зеленский полностью утратил контроль над ситуацией на Украине.По его словам, своей политикой Зеленский лишь множит жертвы среди мирного населения и украинской армии, бросает солдат на амбразуру, в то время как сам "где-то далеко отсиживается в теплых кабинетах"."Зеленский ничего не делает, чтобы остановить кровопролитие, а лишь подливает масло в огонь", — подчеркнул депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/pvo-1777850348.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина