02:32 13.03.2022 (обновлено: 02:33 13.03.2022)
Бастрыкин поставил на контроль дело о взрыве газа в Воронеже
Председатель СК Бастрыкин поставил на контроль дело о взрыве газа в доме в Воронеже
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о взрыве газа в доме в Воронеже, во время которого погибли 2 человека.
"Председатель СК России А.И.Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Воронежской области по факту гибели двух человек", - говорится в сообщении.
Информация о взрыве газовоздушной смеси в 12-подъездном панельном доме на улице Хользунова поступила спасателям в 3.31 мск субботы. По предварительным причинам, из-за взрыва произошло обрушение межэтажных перекрытий третьего-четвертого этажей, возник пожар на площади 120 квадратных метров. Из дома эвакуировали 113 человек, из них 27 человек в масках спасаемого. Погибли два человека.
Отмечается, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены главой СК России на контроль в центральном аппарате ведомства.