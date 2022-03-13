https://ria.ru/20220313/kontrol-1777890732.html

Бастрыкин поставил на контроль дело о взрыве газа в Воронеже

Бастрыкин поставил на контроль дело о взрыве газа в Воронеже - РИА Новости, 13.03.2022

Бастрыкин поставил на контроль дело о взрыве газа в Воронеже

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о взрыве газа в доме в... РИА Новости, 13.03.2022

2022-03-13T02:32

2022-03-13T02:32

2022-03-13T02:33

происшествия

воронеж

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о взрыве газа в доме в Воронеже, во время которого погибли 2 человека.Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) после взрыва газа в девятиэтажном доме в Воронеже в субботу.Информация о взрыве газовоздушной смеси в 12-подъездном панельном доме на улице Хользунова поступила спасателям в 3.31 мск субботы. По предварительным причинам, из-за взрыва произошло обрушение межэтажных перекрытий третьего-четвертого этажей, возник пожар на площади 120 квадратных метров. Из дома эвакуировали 113 человек, из них 27 человек в масках спасаемого. Погибли два человека.Отмечается, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены главой СК России на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20220312/voronezh-1777785941.html

воронеж

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)