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Бастрыкин поставил на контроль дело о взрыве газа в Воронеже
Бастрыкин поставил на контроль дело о взрыве газа в Воронеже - РИА Новости, 13.03.2022
Бастрыкин поставил на контроль дело о взрыве газа в Воронеже
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о взрыве газа в доме в... РИА Новости, 13.03.2022
2022-03-13T02:32
2022-03-13T02:33
происшествия
воронеж
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о взрыве газа в доме в Воронеже, во время которого погибли 2 человека.Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) после взрыва газа в девятиэтажном доме в Воронеже в субботу.Информация о взрыве газовоздушной смеси в 12-подъездном панельном доме на улице Хользунова поступила спасателям в 3.31 мск субботы. По предварительным причинам, из-за взрыва произошло обрушение межэтажных перекрытий третьего-четвертого этажей, возник пожар на площади 120 квадратных метров. Из дома эвакуировали 113 человек, из них 27 человек в масках спасаемого. Погибли два человека.Отмечается, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены главой СК России на контроль в центральном аппарате ведомства.
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происшествия, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)
02:32 13.03.2022 (обновлено: 02:33 13.03.2022)
 
Бастрыкин поставил на контроль дело о взрыве газа в Воронеже

Председатель СК Бастрыкин поставил на контроль дело о взрыве газа в доме в Воронеже

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о взрыве газа в доме в Воронеже, во время которого погибли 2 человека.
Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) после взрыва газа в девятиэтажном доме в Воронеже в субботу.
"Председатель СК России А.И.Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Воронежской области по факту гибели двух человек", - говорится в сообщении.
Информация о взрыве газовоздушной смеси в 12-подъездном панельном доме на улице Хользунова поступила спасателям в 3.31 мск субботы. По предварительным причинам, из-за взрыва произошло обрушение межэтажных перекрытий третьего-четвертого этажей, возник пожар на площади 120 квадратных метров. Из дома эвакуировали 113 человек, из них 27 человек в масках спасаемого. Погибли два человека.
Отмечается, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены главой СК России на контроль в центральном аппарате ведомства.
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ПроисшествияВоронежРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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